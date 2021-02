‘Plague Inc’: Nuevo DLC permite crear cura para pandemia

La OMS colaboró con la edición del DLC de ‘Plague Inc.’ llamado ‘The Cure’



El popular videojuego 'Plague Inc.' que en un principio provocó controversia al ser su propósito tener que destruir a la humanidad, ahora ha lanzado un DLC llamado ‘The Cure’ con el cual se podrá crear una cura para la pandemia.

‘Plague Inc.’ es un videojuego que en un principio fue bastante popular para dispositivos móviles pero que, con la llegada de la pandemia por coronavirus provocó toda una controversia .

Esto debido a que el objetivo principal de ‘Plague Inc.’ es crear una pandemia que extinga a toda la humanidad, esto al evolucionar el virus o bacteria , según la elección del jugador y crear varias cepas para que los humanos no puedan crear una cura pues de hacerlo, el usuario pierde.

En nuevo dlc de ‘Plague Inc.’ se deberá desarrollar una vacuna

Sin embargo, ahora ‘Plague Inc.’ ha lanzado un DLC tras las controversias y censuras que sufrió desde principios del año 2020 , llamado ‘The Cure’ con el cual se deberá contribuir con programas sociales, investigación, programas económicos y, finalmente desarrollar una cura o vacuna.

Es decir que será todo lo contrario a lo que se estaba acostumbrado con el juego de ‘Plague Inc.’ aunque conservará el desafió de lograrlo en tiempo record y controlar la pandemia, algo que por experiencia sabemos que es bastante complicado.

De acuerdo a la información, este nuevo DLC de ‘Plague Inc.’ fue desarrollado con ayuda de expertos de todo el mundo, incluido la OMS, CEPI y GOARN para crear una simulación de respuesta global a una enfermedad.

El DCL de ‘Plague Inc.’, ‘The Cure’ llegó hace unos meses a las tiendas de dispositivos móviles -como App Store y Play Store- pero, ahora se reporta que por fin estará disponible para su versión en PC; mismo que será completamente gratuito por lo que solo se deberá ir a la página de Steam y reclamarlo.

Eso sí, de no contar con una copia de ‘Plague Inc.’ para la computadora, no se podrá disfrutar del DLC ‘The Cure’, el cual actualmente tiene un 60% de descuento en dicha plataforma.

Con información de PC Gamer.