Parecía que fuera de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo no tenía nada interesante en este 2023; pero Pikmin 4 llegó con una opinión diferente.

Pikmin 4 es una grata sorpresa para todos los fans de Nintendo, así como para aquellos que disfruten de los videojuegos en general.

Estamos hablando de un título divertido y adictivo por igual que te mantendrá entretenido por horas, algo que muchos juegos actuales no logran.

Superando por mucho a todas las entregas anteriores de la franquicia.

Pikmin 4 (Nintendo)

¿De qué trata Pikmin 4?

En Pikmin 4 el Capitán Olimar sufre un accidente que lo ha dejado varado en la Tierra, por lo que lanza una llamada de auxilio a la Brigada de Rescate.

La brigada se alista e inicia el viaje para ayudar a Olimar, sin embargo estos también se accidentan. Es aquí donde el jugador deberá salvar a todos los miembros de la Brigada así como a Olimar, dando inicio a la aventura de Pikmin 4.

Como buen juego de Nintendo, la historia en general no es más que una excusa para echar a andar todas las mecánicas de la obra.

Aunque no podemos negar que los personajes son muy carismáticos, por lo que conectas rápidamente con ellos, aunque no haya una trama o trasfondo fuerte detrás de ellos.

Pikmin 4 (Nintendo)

No obstante, quienes nunca hayan jugado una entrega de la franquicia agradecerán esto, pues no es necesario saber nada para entrar de lleno al juego.

Si bien hay referencias a eventos pasados, si eres un novato agarrarás el hilo de la historia casi de manera inmediata.

Como ha sido una tradición de esta saga, Pikmin 4 vale más por su gameplay que por cualquier otra cosa.

¿Cómo se juega Pikmin 4?

Pikmin 4 empieza de manera diferente, pues te permite diseñar tu propio astronauta teniendo 4 formas de cuerpo a elegir, así como tipo de cara, color de cabello, traje y peinado.

Aunque las opciones de personalización no son tan abundantes como en otros juegos, son las suficientes para dejarte satisfecho.

Al inicio puedes acceder a una guía detallada sobre cómo jugar Pikmin 4, pero si no te gusta leer demasiado, cada una de las dinámicas te será explicada conforme avances en el modo historia.

Algo muy agradable es la manera en cómo se sienten los tutoriales, pues fluyen de forma orgánica y jamás se siente que tuvieras que aprender y memorizar demasiado sobre el juego para poder disfrutarlo.

Pikmin 4 (Nintendo)

Como en todos los juegos de la franquicia, la exploración de los escenarios es sumamente importante. Hay un límite de tiempo para explorar las zonas y llevar a cabo las tareas.

Sin embargo, aunque no hayas cumplido al 100% con los objetivos previstos o no hayas recorrido todo el escenario en ese lapso de tiempo establecido, es posible volver a la zona al día siguiente y continuar con los pendientes que dejaste.

Tampoco existe un límite de días para conocer los escenarios y sus secretos en su totalidad.

Aquí no hay presión alguna, si bien hay una gran variedad de objetivos a cumplir, es posible decidir a qué misión darle prioridad. Puede ser el rescate de Olimar o encontrar a la Brigada o la recolección de tesoros.

Pikmin 4 (Nintendo)

En Pikmin 4 el jugador decide qué objetivo le resulta más interesante, pero esto no impide que el resto de las misiones se queden atascadas. Aunque toda tu atención se encuentre en un objetivo, los demás también van avanzando al seguir jugando.

No hay momento en que se sienta que estás atorado o que no es posible continuar, cualquiera sea la razón: falta de habilidades o items, etc. Siempre se siente que vas mejorando y progresando en la campaña.

Uno de los elementos más llamativos en Pikmin 4 es que ahora cuentas con Ochin, un perrito de dos patas que resulta de gran ayuda a la hora de distribuir las tareas que requiere el juego.

Es posible intercalar las acciones de Ochin y tu astronauta haciendo más efectivo el aprovechamiento del tiempo. Asimismo mientras más sigas jugando, será posible mejorar las habilidades de tu compañero canino.

Pikmin 4 (Nintendo)

Para ello obtendrás puntos con cada rescate que hagas ya sea de los miembros de la Brigada, los náufragos espaciales o los frondantes (criaturas con traje de astronauta y la cara cubierta de hojas).

En este caso, ntre más miembros de la Brigada de rescate encuentres, tendrás acceso a muchas mejoras que optimizarán la forma de realizar las tareas. Como una antena para llamar a los Pikmin, un dron de exploración aérea, bomba gélidas, entre otras cosas.

Otras de las novedades del juego son las modalidades de enfrentamiento o desafío, para ambos casos tendrás que dominar el ‘dandori’ si quieres obtener la victoria. El concepto de ‘dandori’ se refiere a la planeación estratégica y aprovechamiento del tiempo para cumplir los objetivos.

Pese a que los enfrentamientos ya sea contra otro jugador o contra la CPU son entretenidos, no son el fuerte del juego. En la campaña estos desafíos serán contra un frondante y sirven más que nada como entrenamiento para mejorar el ‘dandori’ y obtener recursos.

Pikmin 4 (Nintendo)

La campaña también se puede jugar en cooperativo, el rol que tiene el segundo jugador es un tanto aburrido, pues únicamente participará como un cursor en la pantalla y arrojará objetos que pueden curar a Ochin y al astronauta o dañar a los enemigos.

¿Cómo se ve Pikmin 4?

Pikmin 4 tiene un gran diseño de arte, propio de casi todas las franquicias de Nintendo.

El juego es colorido, con mucha atención al detalle, pues para Pikmin 4, Nintendo decidió hacer uso de gráficos más “realistas”, lo cual se adaptó muy bien al concepto.

Hay que mencionar que el juego maneja muchos elementos en pantalla; pero no se siente una baja en el rendimiento, con una acción bastante estable todo el tiempo.

Claro que no todo es perfecto, al ser el Switch una consola de pasada generación, notas ciertos elementos poco trabajados, como los clásicos “dientes de sierra”.

Pikmin 4 (Nintendo)

Pero si no es nada que afecte al juego, más allá de un apartado estético que podría (o no) molestarte en algún momento.

En cuanto al apartado sonoro de Pikmin 4, este cumple perfectamente; pero no es nada del otro mundo, sobretodo la música.

Esta es meramente incidental, rellenando los espacios de las exploraciones y el resto de escenarios del juego; nada que te de una sensación memorable.

Pero esto no es malo del todo, ya que cumple perfectamente su objetivo y se encuadra dentro de todo el concepto que es Pikmin 4.

¿Vale la pena Pikmin 4?

Pikmin 4 tiene muchas más cosas buenas que fallos, es un título que aparte de ser bonito en sus gráficos y banda sonora, es bonito también en la experiencia al jugarlo.

Estamos hablando de un juego sumamente entretenido y que te atrapará rápidamente, sobre todo si eres un gamer que le gusta coleccionar y explorar.

Es cierto que Pikmin 4 no tiene una gran historia detrás; sin embargo, no la necesita, pues su único fin es entretener a los fans.

Si lo que buscas es un juego ameno, que te deje explorar a tus anchas sin presión y con un buen diseño de arte, esta es tu opción.