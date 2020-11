Nintendo recupera a otro de sus juegos olvidados del Wii U.

Una de las consolas más desaprovechadas de todos los tiempos ha sido el Wii U, al pasar sin pena ni gloria, grandes títulos que salieron para esta no pudieron ser disfrutados; por ello Nintendo ha decidido darles una nueva oportunidad en el Switch, tal es el caso de 'Pikmin 3 Deluxe'.

Así, la Gran N recupera esta obra para dárnosla en la que sería su versión definitiva y mejorada con respecto a su fallida plataforma, lo cual agradecerán todos los fans que en su momento la pasaron por alto ya sea por no saber de su existencia o no tener una consola de Nintendo.

Ahora bien, ¿quienes ya lo tuvieron en su momento encontrarán algo nuevo en 'Pikmin 3 Deluxe'? Sí y no; hay varios elementos que fueron agregados y mejorados con respecto en esta versión de Nintendo Switch, pero en un sentido objetivo, la aventura sigue siendo la misma. Vayamos por partes.

Pikmin 3 Deluxe Nintendo

La historia es lo de menos

La historia de 'Pikmin 3 Deluxe', como en muchos juegos de Nintendo, es una excusa para poder explorar sus mecánicas. El juego empieza cuando llegamos a un nuevo planeta, nuestro objetivo principal tratar de salir de este astro, no sin antes ir aprendiendo nuevas habilidades que nos ayudarán a sortear las dificultades.

El título se puede catalogar como de aventura y estrategia en el que tendrás que controlar 3 astronautas y muchos "Pikmin" para poder resolver puzzles, recolectar materiales y derrotar a jefes, a veces todo al mismo tiempo, lo que hace que sea un juego bastante único.

Pikmin 3 Deluxe Nintendo

Aunque al principio parece muy básico y sin chiste, conforme avanzas te darás cuenta que se requiere de mucha imaginación para salir avante de todos los obstáculos, además de que, aunque la trama es casi intrascendente, te acabarás encariñando con las pequeñas criaturas y sus amigos humanos.

¿Qué diferencias hay con la versión de Wii U?

Como se dijo anteriormente, el juego es un port de Wii U; pero eso no implica que no tenga mejoras y añadidos. La versión Deluxe trae ya todo el contenido descargable, así como mejoras en su sistema de apuntado y la posibilidad de guardar hasta 3 partidas.

Aunque se hecha de menos el Wiimote y la GamePad, el JoyCon viene a reemplazarlos de una manera bastante buena, pues adapta todas las funciones que los controles de consolas pasadas integraban a la obra.

Pikmin 3 Deluxe Nintendo

Otro de los añadidos es la posibilidad de jugar multiplayer local; si bien esto vuelve la experiencia más sencilla, es muy divertido jugar con un amigo. De igual forma incluye contenido extra con Olimar y Luis que sirven como un prólogo y un epílogo.

Igual de bonito que el original

En el apartado gráfico no se retocó casi nada, eso no quiere decir que no sea un gran juego, ya que en portátil se ve perfecto a 720p; el problema viene en el modo consola, pues a veces se ven los "dientes de sierra", aunque nada que moleste demasiado.

Eso sí, la ausencia del GamePad hace que la gestión del mapa y ciertos menús sea menos práctica; si bien no se estropee la jugabilidad, las transiciones llegan a ser un poco molestas al principio.

Pikmin 3 Deluxe Nintendo

En el apartado sonoro es lo mismo, no se retocó nada; pero aun así es bastante bueno, el trabajo que hicieron tanto en sonido como en gráficos hace 7 años, sigue vigente actualmente. Es un juego que ha envejecido bastante bien.

Un título que todo fan de Nintendo debe de probar.

'Pikmin 3 Deluxe' es una joya, Nintendo hizo bien en rescatar este título de los olvidados y traerlo a nuevo público, ya que va a cautivar a más de uno con su modo de juego, así como a veteranos que ya habían probado este título.

A pesar de no tener un contenido extra tan grande comparado con su versión anterior, los agregados son buenos y la traslación a una plataforma "ajena" se hizo de buena manera.

Para los nuevos, este es el mejor momento de entrar en 'Pikmin', ya que el título tiene todo lo que se espera y más, perfecto para conocer a estos extraterrestres de Nintendo; si por el contrario ya eres un veterano y quieres revivir la diversión de antaño, es una compra obligada.