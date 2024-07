Se ha revelado la nueva palomera del Joker en Cinemex, ¿ya tiene precio y fecha de lanzamiento? Te damos los detalles del nuevo coleccionable inspirado en The Dark Knight.

Como parte de la celebración de los 85 años de Batman, Cinemex ha estado lanzando coleccionables que recuerdan momentos icónicos del Caballero de la Noche.

Y en esta ocasión se ha filtrado cuál será la nueva palomera de este mes: la del Joker de The Dark Knight de Heath Ledger.

Así es la nueva palomera del Joker en Cinemex

Como ya se reveló, a través de redes sociales en el perfil de ‘ Coleccineando ’, se dio a conocer lo que será la nueva palomera del Joker en Cinemex.

Siendo la palomera del Joker el segundo coleccionable del festejo de los 85 años de Batman en Cinemex.

La nueva palomera del Joker en Cinemex consiste en un busto del que fuera interpretado por Heath Ledger en The Dark Knight en 2008.

Por su papel del Joker en The Dark Knight dirigida por Cristopher Nolan de 3 años de edad, Heath Ledger ganó un Oscar póstumo al Mejor Actor de Reparto.

Por lo que tras su actuación, este Joker se ha convertido en uno de los favoritos de los fans y más icónicos dentro de la filmografía e historia de Batman.

Es por eso que ahora la nueva palomera del Joker en Cinemex le rinde también homenaje en estos 85 años de Batman.

¿La palomera del Joker en Cinemex ya tiene precio y fecha de lanzamiento?

Algo que ha emocionado a muchos de los fans de Batman, sin duda ha sido la revelación de cuál será la nueva palomera de Cinemex que está festejando los 85 años del superhéroe.

Pues se reveló que será nada más y nada menos que una palomera del Joker en Cinemex, pero no cualquier Joker sino el que interpretó Heath Ledger en The Dark Knight.

No obstante, no se han dado más detalles de esta nueva palomera del Joker en Cinemex, por lo que no hay ni fecha de lanzamiento ni precio oficial.

Pero cabe recordar que la palomera pasada de Batman en Cinemex, el cual también era un busto similar al del Joker que se estará vendiendo próximamente, se dio en un precio de 540 pesos.

El combo de la palomera de Batman en Cinemex incluía:

La palomera 3D con palomitas clásicas de 100g

2 refrescos grandes

De igual forma se espera que haya una preventa para Invitado Especial de todos los niveles para la palomera del Joker en Cinemex, y posteriormente haya una venta general.