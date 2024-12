Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 ha sido anunciado, siendo este el nuevo videojuego que abarcará algunos arcos del querido anime.

Aunque aún se espera el gran anuncio del próximo 9 de diciembre en torno a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Aniplex ha confirmado un nuevo videojuego.

Se trata de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 que continuará la historia de del videojuego pasado.

El nuevo juego de peleas en 3D fue desarrollado por CyberConnect2 y te decimos cuáles son los arcos del anime que abarcará.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba abarcará estos arcos del anime

Aniplex ha anunciado en el Weekly Jump el nuevo videojuego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2.

Y es que entre los detalles de este nuevo videojuego, están qué arcos serán adaptados a este videojuego de luchas.

Siendo desde el Arco del Distrito del Entrenamiento hasta el Arco de Entrenamiento de los Pilares; es decir que también se incluirá el Arco de la Aldea de los Herreros.

El primer juego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba incluía un modo historia y algunas secciones de aventura; además debutó con 18 peleadores.

Algunos de ellos fueron del spin-off de Junior High y High School!! Kimetsu Academy Story que sumó 6 actualizaciones gratuitas y 7 DLC de pago.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares (Ufotable)

¿Cuándo se lanza Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles?

Aniplex ha confirmado su segundo videojuego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, siendo The Hinokami Chronicles 2 una continuación directa de The Hinokami Chronicles 1.

Sin embargo, no se dio a conocer una fecha oficial para la salida de este ya esperado videojuego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Pero se reveló que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 podrá jugarse en la Jump Festa 2025 el 21 y 22 de diciembre en Japón.

Cabe recordar que la primera entrega de este videojuego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba esta disponible para PS5, Xbox Series X / S, Xbox One, Nintendo Switch y PC distribuido por SEGA.

Por lo que se espera que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2 también esté disponible en estas plataformas, aunque no ha sido confirmado.