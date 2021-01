Ley protegerá los restos de misiones Apolo

Una nueva ley promulgada protegerá los restos de las misiones Apolo de futuras misiones de la NASA



Una nueva ley promulgada en Estados Unidos ha declarado que las futuras misiones que la Administración de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) realice, no podrán perturbar los restos de las misiones Apolo hechas en la Luna, protegiendo así los restos de la misión que llevó al hombre a la Luna por primera vez.

La misión Apolo hecha hace 50 años a la Luna dejó varios restos en el satélite natural de la Tierra, lo cual posee un valor histórico, científico y cultural tanto para Estados Unidos como para la humanidad.

Es por eso que la ley ‘One Small Step to Protect Human Heritage in Space Act ’ promulgada y aprobada el pasado 31 de diciembre protegerá estos restos de la misión Apolo de las futuras misiones que la NASA planee en la Luna, es decir que no podrán mover o modificar ninguno de los artefactos que se encuentran ahí.

¿En qué consiste la ley que protege a los restos de Apolo 11?

Esta ley exigirá a la NASA y a sus futuras misiones lunares una serie de recomendaciones y buenas prácticas redactadas en 2011 que protegerán y preservarán el valor histórico y científico de los artefactos que el Apolo 11 utilizó para llegar a la Luna.

Entre las especificaciones de esta nueva ley para proteger los restos de las misiones Apolo están que las naves deben seguir un camino al descender en la superficie de la Luna para evitar alteraciones intencionadas o inadvertidas pues, tan solo entre 1969 y 1972 se realizaron alrededor de 6 viajes a la Luna.

Asimismo, para compañías comerciales de Estados Unidos e Internacionales que busquen contratos, subvenciones u otros acuerdos para actividades en la Luna en asociación con la NASA, deberán acordar mantenerse lejos del área considerada como el patrimonio humano de la Luna.

Rover Apolo 16 NASA

Esta ley aplica para empresas con contratos de la Iniciativa Commercial Lunar Payload Services para entregar cargas útiles a la superficie de la Luna:

Intuitive Machine

Astrobotics

Master Space Systems

También aplicará para empresas que desarrollen un sistema humano de aterrizaje para el programa Artemisa como:

SpaceX

Blue Origin

Dynetics

Con información de Europa Press.