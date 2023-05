¿Quieres comprar un Nintendo Switch OLED? Te dejamos el precio de la mejores 6 ofertas que hay por el Hot Sale 2023.

El Hot Sale 2023 ha comenzado y del 29 de mayo al 6 de junio estará disponible la mayor venta en línea para todos los usuarios.

Uno de los productos más cotizados en este Hot Sale 2023, sin duda alguna, es el Nintendo Switch OLED.

Dicha consola es una de las más populares en el universo de los videojuegos, más ahora que se ha lanzado el The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Por tal motivo, diversas tiendas para este Hot Sale 2023 cuentan con rebajas en el Nintendo Switch OLED estándar y algunas de sus versiones de colección.

Nintendo Switch OLED Model (Nintendo)

Precio de las mejores 6 ofertas del Nintendo Switch OLED por el Hot Sale 2023

Durante el Hot Sale 2023, el Nintendo Switch OLED se podrán conseguir con estos precios de oferta que te compartimos a continuación:

Consola Nintendo Switch Modelo OLED Blanco de 64 GB: 5 mil 895 pesos en Walmart y Bodega Aurrerá

Consola Nintendo Switch Modelo OLED Blanco de 64 GB: 5 mil 999 pesos en Mercado Libre

Consola Nintendo Switch OLED Blanco de 64 GB: 6 mil 89 pesos en Amazon

Consola Nintendo Switch Modelo OLED Blanco de 64 GB: 6 mil 599 pesos en Elektra

Nintendo Switch OLED Blanco de 64 GB Edición The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Blanco: 7 mil 349 pesos en Amazon

Nintendo Switch OLED Blanco de 64 GB Edición The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Blanco: 7 mil 499 pesos en ClaroShop

Nintendo Switch OLED versión Zelda Tears of the Kingdom Edition (@NintendoAmerica / Twitter )

Así que tienes planes de comprarte un Nintendo Switch OLED, no dejes pasar las ofertas que tiene el Hot Sale 2023.

Nintendo Switch OLED: Promociones bancarias por el Hot Sale 2023

Además de tener en rebaja el Nintendo Switch OLED, algunas bancos ofrecerán promociones a los clientes que compren en el Hot Sale 2023.

A meses sin intereses o pagos de contado. Por ejemplo: