Aunque no están prohibidas las relaciones homosexuales, el gobierno de Japón no las reconoce legalmente; sin embargo, Nintendo lanzó un comunicado señalado que no están de acuerdo con esta legislación.

A través de su portal oficial, Nintendo aclaró que aunque las parejas del mismo sexo no son reconocidas por el gobierno, la desarrolladora les otorgará los mismos derechos laborales que a matrimonios heterosexuales.

Además, Nintendo recalcó que no permitirán la discriminación de ningún empleado o empleada por motivos de creencia, edad, orientación sexual, género, ideología, entre otras cosas.

Nintendo (Kiyoshi Ota / EFE / EFE)

Con esto, Nintendo es de las pocas empresas japonesas que apoya a la población LGBT de manera abierta en su país natal, pues fuera de este sus divisiones siempre han estado abiertas en este aspecto.

Sin embargo, las cosas en Japón, y en Asia en general, son diferentes para las empresas de todo tipo, pues las sociedades y sus gobiernos son de una mentalidad bastante conservadora.

De ahí que las relaciones entre personas del mismo sexo sean mal vistas; cosa que, por lo menos en su interior, Nintendo quiere erradicar.

¿Cuál es el problema con las relaciones homosexuales en Japón?

Como ya mencionamos, en Japón los matrimonios entre personas del mismo sexo no están permitidos; si bien no se sancionan estas relaciones, las parejas no gozan de ningún derecho.

Históricamente Japón y su sociedad han sido muy cerrados a todo tipo de ideología liberal; esto se debe a diversas razones, pero especialistas señalan su cultura de clanes y linajes.

Hasta el día de hoy, en Japón se mantiene una idea de mantener el linaje de una familia, siendo esto una especie de legado vivo de todos los ancestros y la obra con la que contribuyeron al mundo.

Se manifiestan por aprobación de matrimonio gay en Japón (Especial / Internet)

Por ende se necesita de hijos o hijas que continúen con esta consecución del legado familiar, el tener relaciones con personas del mismo sexo corta de tajo cualquier sucesión sanguínea.

De hecho, la misma Nintendo fue fundada y es mantenida bajo ese espectro; hasta inicios del Siglo XXI, la familia Yamauchi controlaba todo lo relacionado a la compañía.

A pesar de todo lo anterior, poco a poco Japón está aceptando a la población LGBT, en 2015 se estableció el “sistema de parejas”, el cual le da algunos beneficios a relaciones homosexuales.

Hay que señalar que este sistema es opcional, pues las compañías privadas no están obligadas a integrarlo en sus políticas laborales.

Con información de Nintendo.