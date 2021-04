Nintendo: Juguetes llegan a Burger King de México

Los juguetes de Nintendo en Burger King fueron lanzados primero en Estados Unidos.

Tras un par de meses de espera, Burger King de México confirmó la llegada de los juguetes de Nintendo a todo sus restaurantes del país; esto como parte de una promoción en la compra de los combos King Jr., dedicados a los niños.

Los juguetes de Nintendo estarán disponibles en Burger King desde este 13 de abril, hasta el 30 de mayo; en total son 6 las figuras disponibles correspondientes a 'The Legend of Zelda: Link’s Awakening', 'Animal Crossing: New Horizons', 'Mario Kart 8 Deluxe', 'Luigi’s Mansion 3', 'Super Mario Maker 2' y 'Splatoon 2'.

Hay que señalar que esta promoción se lanzó en esta época en nuestro país con motivo del Día del Niño, el cual se celebrará el próximo viernes 30 de mayo. No sabemos si el regalo de Nintendo sólo aplique en compras en restaurante o también se te entregue uno al hacer un pedido a domicilio.

Juguetes Nintendo Burger King

Fans temen acaparamiento por juguetes de Nintendo en Burger King

Si bien los fans de Nintendo están felices de que la promoción de Burger King haya llegado a México, muchos de ellos temen el acaparamiento del producto, tal y como sucedió con McDonalds y su Cajita Feliz de 'Pokémon'.

Recordemos que hace unos meses, la Cajita Feliz ofrecía una edición de 'Pokémon' con cartas especiales del TCG de regalo; esto provocó que personas compraran decenas (en algunos casos cientos) de promociones con el único fin de revender las tarjetas.

Fui a Burger King y no tenían nada, ¿ustedes si consiguieron sus monos? — Akeman (@Akeman_) — Akeman (@Akeman_) April 13, 2021

Pues que según si, pero yo fui y que hasta el 30 de abril. — Akeman (@Akeman_) — Akeman (@Akeman_) April 13, 2021

Muchos creen que hay una alta posibilidad de que esto suceda con los juguetes de Nintendo y Burger King. Por lo pronto, hay quien reporta que algunos restaurantes aún no tienen los coleccionables; contrario a lo que dice el comunicado, les informaron que serán liberados hasta el día 30 de abril.

Veremos qué sucede con esta promoción, la cual seguramente causará revuelo entre la comunidad geek en general.

Con información de Burger King.