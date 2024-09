Seamos honestos, los MMORPG y las consolas no tienen una relación tan estrecha como se esperaría; es por ello que sorprende un poco la llegada de New World: Aeternum.

New World: Aeternum, como buen juego masivo, tiene su origen en la PC; es por ello que había ciertas dudas sobre su llegada a consolas.

Para aclarar algunas cosas, tuvimos la oportunidad de darle una pequeña probada al juego antes de la llegada de su beta global.

A continuación te daremos nuestras impresiones al respecto de esta nueva entrega del género para jugadores en consola.

New World: Aeternum (Amazon)

¿Cómo es New World: Aeternum?

Lo primero que nos llamó la atención de New World: Aeternum fueron sus gráficos y ambientación. El juego mezcla elementos de fantasía con una ambientación que parece inspirada en la época de las colonias en Estados Unidos.

Los paisajes de New World: Aeternum son variados, desde densos bosques y montañas nevadas hasta playas tropicales y ruinas. Además la iluminación y los efectos de partículas añaden una capa extra de inmersión.

En cuanto al gameplay, nos encontramos con mecánicas de combate son fluidas y dinámicas, permitiendo utilizar una variedad de armas y habilidades.

El control fue traducido de manera perfecta del teclado al mando de consola; en nuestro caso, jugamos en un PS5 y todo resultó bastante intuitivo.

New World: Aeternum (Amazon)

Por otra parte, el sistema de clases es flexible, ajustándose según sus preferencias y necesidades del grupo; aunque si eres un lobo solitario, el juego te permite realizar las misiones sin ayuda de otros jugadores.

Aunque en este caso la dificultad de New World: Aeternum se eleva un poco, no es nada que no puedas solucionar con tu personaje.

Otra cosa que nos llamó la atención es el sistema de economía y crafting en New World: Aeternum.

Los jugadores pueden recolectar recursos del mundo para crear una variedad de objetos, desde armas y armaduras hasta pociones y muebles para sus casas.

New World: Aeternum (Amazon)

La economía del juego está impulsada por los jugadores, con un mercado dinámico donde pueden comprar y vender bienes.

Esto añade una capa extra de estrategia, ya que los jugadores deben decidir cómo invertir su tiempo y recursos para maximizar sus ganancias.

Algo a mencionar es que, de acuerdo a lo revelado por Amazon, New World: Aeternum para consolas incluye nuevas zonas y varios ajustes que se hicieron al título base.

No podemos decir si esto es cierto o no, pues no jugamos la versión original; pero por lo general cuando se hacen este tipo de ports, se agrega todo el contenido adicional.

¿Cómo es el rendimiento de New World: Aeternum en consola?

Todo muy bien con el contenido de New World: Aeternum; pero lo que más importa en este caso es el rendimiento del juego en consola.

Podemos decir que en general, New World: Aeternum funciona muy bien en consolas.

Como ya mencionamos, nosotros jugamos en un PS5, donde el título se ejecuta de manera fluida y sin bajas notables en los cuadros por segundo.

Amazon aprovechó las capacidades de la consola para ofrecer tiempos de carga rápidos y gráficos de alta calidad.

New World: Aeternum (Amazon)

La optimización es notable, con pocos problemas técnicos y un rendimiento estable incluso en las zonas más concurridas.

Es cierto que New World: Aeternum no se ve igual de bien en un PS5 que en una PC de alto rendimiento; pero tampoco es que el juego sea un desastre.

A menos que seas muy quisquilloso, encontrarás algunos problemas con las texturas, sombras o fuentes de iluminación.

Pero la realidad es que nada de esto rompe la experiencia y después de un rato pasarás por alto las posibles bajas gráficas con respecto a la versión de PC.

New World: Aeternum podría ser una buena opción para los amantes de MMORPG en consola

En general nuestra prueba con New World: Aeternum fue satisfactoria; tomando en cuenta que esta fue algo limitada.

Aún así fue suficiente para darnos una idea general de lo que podemos esperar de New World: Aeternum, por lo menos en PS5.

Podría ser una opción interesante para todos los fans de los MMORPG, que prefieren jugarlos en consola en lugar de PC.

Habrá que ver cómo es su desempeño en la beta del 13 al 16 de septiembre, así como en su lanzamiento.