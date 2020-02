La película de 'My Hero Academia: Heroes Rising' se estrenará en México

Konnichiwa! anunció que traerá a México la película de 'My Hero Academia: Heroes Rising'; se estrenará el mes de marzo en distintas salas de cine.

Konnichiwa! anunció el estreno de la película 'My Hero Academia: Heroes Rising', cinta que se estrenó en Japón el pasado 20 de diciembre. Se podrá ver en pantallas de cine mexicanas los días 13, 14, 15, 16, 21 y 22 de marzo.

My Hero Academia: Heroes Rising Bones

Durante un viaje escolar a una isla, los chicos de la clase 1-A pondrán a prueba sus poderes cuando se enfrenten a un misterioso villano. Con All Might retirado y las vidas de los habitantes en peligro, Deku y sus amigos son la única esperanza.

El filme llegará a salas de cine de todo el país a través de la cadena Cinépolis, los boletos ya están a la venta desde este martes 11 de febrero en taquillas de las sedes, internet y la aplicación oficial de la empresa.

La anterior película de 'My Hero Academia' tuvo buena recepción en México

Aunque no lo parece, 'My Hero Academia' tiene una muy buena base de fans en México, muestra de ello fue la recepción de 'Two Heroes', el anterior largometraje de la franquicia, que se estrenará en el país durante 2018.

En ese momento se logró colar en el top 10 de las películas más taquilleras en su fin de semana de lanzamiento, así como una de las mejores en lo que se refiere al género animado en el país.

La película fue catalogada por fans y medios nacionales como un gran logro, pues contaba con una excelente animación y desarrollo de la historia, además de que podía ser vista por cualquier persona, no sólo por fans del anime.

Se espera que 'Heroes Rising' tenga un desempeño semejante a su predecesora, siendo una de las cartas fuertes de Konnichiwa! para este inicio de 2020, junto con el estreno de la película de 'Violet Evergarden' en febrero.