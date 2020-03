La música de Studio Ghibli llega a Spotify

Studio Ghibli anunció la llegada de la banda sonora de todas sus películas a Spotify, siendo la primera vez que las canciones están disponibles.

¿Eres fan de la obra de Studio Ghibli en su totalidad? ¿De sus películas, estilo de animación, personajes y banda sonora? Entonces esto será de tu agrado, el estudio de animación anunció que liberó en Spotify el soundtrack de todos sus filmes.

El Viaje de Chihiro Studio Ghibli

Así es, puedes encontrar 693 canciones pertenecientes a todas y cada una de sus películas, desde 'Nausicaa', hasta 'The Red Turtle' (esta siendo coproducción con Wild Bunch). Se tienen tanto soundtracks oficiales, como discos inspirados en la obra de Ghibli. Aquí tienes todos los álbumes disponibles.

-Nausicaä of the Valley of the Wind Soundtrack-To the Far-off Land

-Castle in the Sky Laputa Soundtrack-Mystery of the Levistone

-My Neighbor Totoro Soundtrack Collection

-Kiki’s Delivery Service Soundtrack Collection

-Only Yesterday Original Soundtrack

-Porco Rosso Soundtrack

-Ocean Waves Soundtrack

-Pom Poko Soundtrack

-Whisper of the Heart Soundtrack

-Princess Mononoke Soundtrack

-My Neighbors the Yamadas Original Full Soundtrack

-Spirited Away Soundtrack

-The Cat Returns Soundtrack

-Ghiblies Episode 2 Soundtrack

-Howl’s Moving Castle Soundtrack

-Tales from Earthsea Soundtrack

-Ponyo Soundtrack

-Arrietty Soundtrack

-From Up on Poppy Hill Soundtrack

-The Wind Rises Soundtrack

-The Tale of the Princess Kaguya Soundtrack

-When Marnie Was There Soundtrack

-The Red Turtle Soundtrack

-Nausicaä of the Valley of the Wind Soundtrack-Bird People

-Castle in the Sky Laputa-The Girl Who Fell From the Sky

-My Neighbor Totoro Image Song Collection

-Kiki’s Delivery Service Image Album

-Only Yesterday Image Album

-Porco Rosso Image Album

-Pom Poko Image Album

-Whisper of the Heart Image Album

-Princess Mononoke Image Album

-Spirited Away Image Album

-Image Symphonic Suite Howl’s Moving Castle Soundtrack

-Ponyo Image Album

-From Up on Poppy Hill Image Album-Piano Sketch Collection

-The Tale of the Princess Kaguya Soundtrack-Songs for Female Chorus Trio

-Studio Ghibli Songs-Expanded Edition

En total son 37 "discos" completos, con los que puedes pasar un buen rato recordando tus escenas favoritas.

La películas de Studio Ghibli están disponibles en Netflix

Por si esto no fuera suficiente, no olvidemos que Netflix agregará todo el catálogo de películas de Studio Ghibli a su galería; por el momento se han integrado alrededor de 14 filmes, se espera que para abril o mayo de este 2020 toda su obra esté disponible.

Las películas cuentan con una buena calidad de imagen, además de tener varias opciones de audio, incluyendo doblaje en español latino y japonés con subtítulos.

Omoide no Marnie Studio Ghibli

Hay que mencionar que los filmes sólo estarán disponibles por corto tiempo, pues Warner Bros. tiene los derechos de la obra de Ghibli en exclusiva para su futura plataforma HBO Max, que será lanzada en mayo del 2020.

Aunque en México, HBO Max no entrará hasta tiempo después, por lo que los fans pueden estar tranquilos.

Con información de Spotify.