Desafortunadamente, se informó que Doc Harris, el narrador en inglés de Dragon Ball Z, murió a los 76 años de edad.

El 7 de octubre se reportó que el veterano locutor conocido como Doc Harris murió el 5 de octubre por la mañana en el Hospital General de Vancouver.

Doc Harris tenía una carrera de más de 5 décadas, sin embargo, es más recordado por ser el narrador de Dragon Ball Z en más de 200 episodios.

Él era quien abría y cerraba cada uno de los capítulos de Dragon Ball Z. Su voz marcó a una generación de televidentes en inglés.

Ya que muchos lo recuerdan por frases como: “Descúbrelo la próxima vez en Dragon Ball Z”.

Muere Doc Harris, el narrador en inglés de Dragon Ball Z, a los 76 años de edad (Especial)

¿De qué murió Doc Harris, el narrador en inglés de Dragon Ball Z? Esto sabemos

Según Broadcast Dialogue, Doc Harris, cuyo nombre verdadero era Gilbert Auchinleck, murió luego de ser sometido a una cirugía menor el mes pasado.

No obstante, no se dieron más detalles al respecto de las causas de muerte de narrador en inglés de Dragon Ball Z.

La noticia de la partida de Doc Harris ha causado profunda tristeza entre sus fans.

En redes sociales, los seguidores del legendario Doc Harris han rendido homenajes por su muerte.

Asegurando que su voz en inglés sonaba épica al narrar Dragon Ball Z, el popular anime de Toei Animation.

Así fue la carrera de Doc Harris, el narrador en inglés de Dragon Ball Z que murió a los 76 años de edad

Con una gran carrera de cinco décadas, Doc Harris inició en los años 60 y 70 como dj en Vancouver, Canadá.

Asimismo, Doc Harris participó como actor de doblaje apareciendo en dibujos animados y videojuegos, incluida una aparición en The X Files.

Otros papeles conocidos, además de Dragon Ball Z, que tuvo Doc Harris fueron Captain N: The Game Master, icónica serie de animación principios de los años 90.

My Little Pony: Friendship is Magic también contó con la voz inconfundible de Doc Harris.

Cabe mencionar que Kyle Herbert, de 55 años de edad, sustituiría a Doc Harris en Dragon Ball Z tras prestar su voz.