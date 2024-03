A unos días de comenzar la nueva temporada de las Grandes Ligas, llega el lanzamiento oficial del MLB The Show 2024, el videojuego más famoso de beisbol que mantiene el listón tan alto que dejó desde la edición del año pasado.

San Diego Studios se ha vuelto a sacar un 10/10 en la nueva entrega de MLB The Show 2024, la cual ya se está posicionado como una de las mejores franquicias deportivas en el mundo de los videojuegos.

Y es que mientras otras franquicias, léase FIFA o Madden, parecen juegos repetitivos año tras año, donde se actualizan rosters y uniformes, el MLB The Show 2024 se enfoca no solo en la experiencia de juego, la cual sigue siendo sublime para los amantes del Rey de los Deportes, sino también en contar las historias entrañables de este deporte que tiene más de 100 años de historia.

El año pasado se lucieron con la inclusión de The Negro Leagues, lo cual fue una carta de amor a las raíces del deporte. Ahora lo vuelve a hacer con entrañables personajes como el mítico Hank Aaron y la legendaria Toni Stone.

Modo de juego en el MLB The Show 2024: Ajustable para ser más complicado

El modo de juego de MLB The Show 2024 sigue siendo espectacular lo más interesante es que sigue bastante ajustable para los jugadores que quieren un reto aún mayor.

Con una increíble variedad de opciones, el jugador puede ajustar a la medida los controles a los que mejor se acomode para jugar los partidos, tanto a la defensiva como a la ofensiva.

Los gráficos siguen siendo de lo mejor que hay en el mercado, con una calidad asombrosa en cuánto a color, detalles del campo de juego, los movimientos de los peloteros, la luz y por supuesto la mezcla de sonido. Escuchar el batazo perfecto es arte puro.

MLB The Show 2024

MLB The Show 2024 sigue con The Negro Leagues: nuevas historias, viejas leyendas

Algo de lo que más nos gusta de MLB The Show 2024 es que no solo se enfoca en dar una gran experiencia de juego, sino también por contarnos historias del deporte, uno de los más longevos.

Al igual que la edición del año pasado, MLB The Show 2024 maravilla con The Negro Leagues en su segunda temporada: “Es imposible seguir adelante, a menos de que conozcas el pasado”.

The Negro Leagues o las Ligas Negras, fue el nombre que recibieron las organizaciones de beisbol que permitieron la inclusión de jugadores afroamericanos en ligas profesionales de Estados Unidos, incluso en la época de la segregación en ese país.

En esta segunda temporada de The Negro Leagues en MLB The Show 2024 se cuentan las historias y se rinden homenajes a Josh Gibson, Buck Leonard, Hank Aaron y Toni Stone.

Otra de las historias que presenta MLB The Show 2024 es con Derek Jeter como protagonista, el mítico Mr. November y leyenda de los New York Yankees y las Grandes Ligas en general.

Será el propio Derek Jeter el que narre algunos de sus momentos más importantes en las Grandes Ligas, mientras que tú tendrás que recrear a la perfección dichas proezas en el diamante.

Derek Jeter en MLB The Show 2024

En MLB The Show 2024 ya podrás crear una jugadora mujer

MLB The Show 2024 da un paso importante hacia la inclusión como ya lo han hecho FIFA, NBA2K y NHL, pues ya podrás crear a una jugadora mujer.

Esto cobra relevancia en estos tiempos, en especial en México, donde acaba de llevarse a cabo la primera temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol.

MLB The Show 2024

Nuevas características de juego en MLB The Show 2024

Entre las nuevas características de MLB The Show 2024 destaca el MLB Draft Combine dentro del modo de juego Road to the show.

En este apartado, tendrás que jugar como un beisbolista universitario que quiere ganarse un puesto en alguno de los equipos de la MLB.

Tendrás que mostrar tus habilidades tanto en el campo como a la hora de batear para que los visores estén pendientes y te recomienden a alguna franquicia.

También destacan las llamadas Impact Plays o Jugadas de Impacto, las cuales se darán en momentos clave del partido que definirán la balanza para uno u otro equipo.

Pero estas Jugadas de Impacto no serán nada sencillas de llevar a cabo, pues el jugador deberá reaccionar rápido y tomar decisiones para ejecutar la jugada de la mejor manera, además de que visualmente son exquisitas.

En general, MLB The Show 2024 vuelve a cumplir con creces, aunque insistimos desde hace unos años en que uno de los pocos puntos malos es que no cuente con narradores en español con tantos exponentes que hay en América Latina, como Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez, entre otros, hasta nuestro propio Pepe Segarra.