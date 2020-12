El nuevo mapa de Monopoly celebra la trayectoria de Metallica

Una vez más Metallica ha sorprendido a sus fans, pero no por lanzar una nueva canción o un nuevo álbum sino porque una vez más colaboró de la mano con Monopoly para crear su propio mapa de edición especial llamado Monopoly Metallica World Tour.

En 2011 ya habían lanzado un juego inspirado en la legendaria banda pero, ahora han lanzado una edición ‘World Tour’ que conmemora la trayectoria de Metallica, incluido el año 2013 cuando rompió el récord al ser la primera banda en tocar en los siete continentes.

¿Cómo jugar el nuevo Monopoly Metallica World Tour?

Las propiedades que contienen en el nuevo mapa de Monopoly, entre las cuales hay estadios y arenas en donde la banda se ha presentado, se podrán comprar con su moneda llamada Metalli-bucks.

Monopoly Metallica World Tour también ofrece opciones como aterrizar en el ‘Carpe Diem’ o ‘Shortest Straw’ en donde el jugador podrá recibir palos, picos, pases de serpiente; o ser multado con altas tarifas de estacionamiento o reparaciones de los escenarios .

Asimismo, las fichas que incluye este nuevo mapa de Monopoly incluyen algunos tributos hacia Metallica como: Lady Justice, el ataúd de Death Magnetic, la silla eléctrica de Ride the Lightning, Master of Puppets Cross, el inodoro de Metal Up Your Ass y a Scary Guy.

También incluye el tablero del juego, seis peones, 28 títulos de propiedad y 16 tarjetas ‘Jump in Fire’, 2 dados, 32 arenas, 12 estadios, las instrucciones y, por supuesto, el dinero de Metallica.

“¡Viaja por el Mundo, al estilo Metallica, mientras construyes tu imperio inmobiliario!” Monopoly Metallica World Tour