Te damos algunos consejos para festejar este "May the 4th" de 'Star Wars'.

El día ha llegado, es el "May the 4th" de 'Star Wars', es momento de que todo el mundo se una en la celebración a la saga galáctica.

¿No sabes cómo honrar a la obra de George Lucas? A continuación te daremos algunos consejos para pasarla bien en el Día de 'Star Wars'.

Eso sí, debido a que es martes y persiste la pandemia, de nueva cuenta no hay eventos públicos oficiales por parte de Disney; lo sentimos.

Póster de Star Wars Disney

'Star Wars: The Bad Batch' en Disney+

La respuesta obvia para "May the 4th". Disney+ estrena la nueva serie animada 'Star Wars: The Bad Batch'. El primer capítulo se puede ver desde las 2:00 AM

Nos muestra lo ocurrido con un grupo de clones élite, tras las "Guerra de los Clones", siendo ahora un equipo de mercenarios al mejor postor.

Dave Filoni está a cargo de 'Star Wars: The Bad Batch', siendo uno de los principales artífices del éxito de 'The Mandalorian'.

'Star Wars: The Bad Batch' Disney+

'Los Simpson' y 'Star Wars'

Si ya acabaste de ver 'Star Wars: The Bad Batch' y aún tienes ganas de continuar el "May the 4th", puedes revisar el nuevo corto de 'Los Simpson'.

'The Force Awakens From Its Nap', el primer crossover entre estas dos franquicias de Disney, con Maggie en una batalla épica en contra del bebé Gerald.

Estará disponible también en Disney+ desde las 2:00 AM de este 4 de mayo.

In a daycare far, far away… but still in Springfield. Maggie Simpson in “The Force Awakens from Its Nap” is streaming tomorrow, May the 4th on #DisneyPlus. pic.twitter.com/bYp4sb5Szx — Disney+ (@disneyplus) — Disney+ (@disneyplus) May 3, 2021

'Star Wars' y su extensa galeria de videojuegos

El mundo de los videojuegos también se sumará al "May the 4th". Todos los juegos de 'Star Wars' estarán con descuento en diversas plataformas.

STEAM y Epic Games Store tendrán 'Jedi: Fallen Order', 'Squadrons' y 'Battlefront II Celebration Edition' con descuentos entre el 50 al 70%.

Por su parte GOG tendrá todos los títulos de 'Star Wars' con el 75% de descuento; mientras que 'Star Wars: Galaxy of Heroes', estará gratis en móviles.

Ahora que si no quieres gastar, bien puedes sacar algún viejo título de tu colección, como 'Super Star Wars' de SNES o 'Shadows of the Empire' de N64.