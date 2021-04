Marvel: Aficionado con playera del América aparece en un famoso cómic

En un cómic de ‘Capitán América y Falcon’, se puede ver a un aficionado del futbol portando una playera del América

Recientemente, las redes sociales reaccionaron luego de que en la serie ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ se hiciera referencia al famoso narcotraficante ‘El Chapo’; sin embargo, esta no es la primera vez que el Universo de Marvel hace referencia a temas culturales y sociales del mundo.

En los cómics, también se pueden encontrar estas referencias. En Twitter, un joven español publicó un descubrimiento en una de las historietas donde se puede ver a un aficionado del Betis y a otro del América.

El aficionado del fútbol portando una playera del América aparece en un cómic de 2016

En un cómic de ‘Capitán América y Falcon’, de 2016, se puede ver a un aficionado del fútbol portando una playera del América. En su cuenta de Twitter, el usuario compartió un video y varias imágenes donde se puede la playera del equipo mexicano.

En el video se ve una página del cómic donde aparecen varias personas huyendo de una invasión alienígenas, entre la gente que intenta escapar se puede apreciar a uno de los humanos portando la playera del América y otro del Betis.

1- Al parecer es viral el video de este fan de la serie de @Marvel The Falcon & Winter Soldier en el que se sorprende por ver una camiseta del Betis en un comic del Capitán America. Supongo que quienes han llegado a los supers por las pelis y las series no están al tanto de...+ pic.twitter.com/im3nCLYy0k — Carlos Pacheco (@Cpachecoficial) — Carlos Pacheco (@Cpachecoficial) April 14, 2021

El video se viralizó rápidamente y emocionó a los fanáticos del América y del Betis. La inclusión de estos equipos de fútbol en este cómic fue gracias al ilustrador Carlos Pacheco, quien decidió hacer esta referencia en homenaje a dos de sus amigos.

En entrevista para ‘Canal Sur’, Carlos explicó que: “"El fútbol no es algo que me apasione, pero entiendo que el betisismo es una filosofía muy particular y este tipo de bromas o guiños en el mundo del cómic yo las uso bastante".

El ilustrador Carlos Pacheco comenta que incluye todo tipo de referencias culturales en sus cómics

En su cuenta de Twitter, el propio Pacheco cuenta que la serie 'Falcon y el Soldado del Invierno', está basada en en esta saga que él mismo ilustró. Debido a esto, el ilustrador decidió publicar este material en sus redes sociales para mostrar todas las referencias culturales que ha incluido en sus cómics.

"Es un cómic que hice hace 5-6 años y no veía venir que se hiciera tanto ruido en estos días. Es cierto que está la popularidad por la serie de Disney de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, que está basada en este cómic, pues se ha revisado, por ahí probablemente venga la sorpresa de este chico".

En sus publicaciones, Carlos Pacheco compartió otros ejemplos de guiños a situaciones o personajes de la cultura popular que ha agregado en sus cómics, como el escritor Arturo Pérez Reverte.