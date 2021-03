'LoL': Listos los playoffs de la LLA y División de Honor

Los torneos regionales de 'LoL' entran en la fase definitoria.

Luego de dos meses de competencia, tanto la LLA como la División de Honor de 'League of Legends' ('LoL'), llegan a su fase definitoria de este torneo de Apertura 2021, con algunas sorpresas para los fans y algunos favoritos.

En la LLA de 'LoL' tenemos que el Pentágono quedó encabezado por el sorprendente Furious Gaming, el cual superó a Infinity con diferencial de una victoria en fase regular; son seguidos por los debutantes Estral, All Knights y Rainbow7.

Por su parte, los eliminados fueron Xten, KLG e Isurus, estos últimos siendo la decepción del torneo, pues de ser campeones hace un par de temporadas, en esta ocasión se ubicaron penúltimos en la tabla general, lo que da a entender que su momento ha terminado.

Terminó la fase regular con @FuriousGamingLA en la cima de la tabla, dejando fuera a XTN, ISG y KLG del Pentágono y la contienda por el título. #LLA pic.twitter.com/bFYWwvFEcn — LLA (@LLA) — LLA (@LLA) March 16, 2021

Playoffs de División de Honor de 'LoL' comenzarán el miércoles

Por el lado de la División de Honor de 'League of Legends' ('LoL'), se dieron a conocer no sólo los equipos que jugarán los playoffs, también las fechas en que se jugarán las partidas, iniciando desde este miércoles 17 de marzo con los Cuartos de Final.

El 17 tendremos la partida entre Team Aze, uno de los favoritos al título, y Naguara; mientras que el jueves 18 se medirá We Talent en contra de The Kings; los ganadores se enfrentarán a LDM y Artic, con miras a encontrar un nuevo campeón mexicano de 'LoL'.

¡El as ha escogido rival y ya tenemos definidos los playoffs de #DDHLOL! 🇲🇽🔥



♠️@TeamAzeGG 🆚 @NaguaraGG 🪶

Miércoles 17 de marzo



🤠@wetalentoficial 🆚 @thekingsesport👑

Jueves 18 de marzo



📺 Los veo con los cuartos de final por https://t.co/mPpGmtBxGq. pic.twitter.com/V5CsHGLmKk — LVP México League of Legends. (@LVPmexLoL) — LVP México League of Legends. (@LVPmexLoL) March 12, 2021

Recordemos que el actual campeón de División de Honor es Estral, que dejara vacante el título al ascender a la LLA, lo que dio como resultado una renovación en la competencia, con nuevo formato, más equipos debutantes y sólo los regresos de Aze y Arctic.

Asimismo, no hay que olvidar que este año y el siguiente no habrá ascenso/descenso; esto significa que aunque un equipo gane el campeonato mexicano o quede en último lugar en la LLA, no habrá movimientos a menos que suceda algo extraordinario.

Con información de LLA y LVP.