La LLA Clausura 2024 de League of Legends está a unos días de iniciar y lo hace en medio de cambios de último minuto.

Para nadie es secreto que había mucha incertidumbre alrededor de la LLA Clausura 2024 de League of Legends, debido a que sólo se jugará con 6 equipos.

Lo cual para muchos ha sido interpretado como un serio problema de organización por parte de la liga, que no ha encontrado estabilidad.

Sin embargo, la gente de Riot Games hizo los ajustes necesarios, para darnos un torneo digno del juego y los fans. Aquí te daremos todos los detalles.

LLA de League of Legends (Riot Games)

Como cada año, la LLA Clausura 2024 de League of Legends se jugará a inicios y durante las primeras semanas del veranos.

La LLA Clausura 2024 de League of Legends tendrá su primer partida el martes 11 de junio a las 3:00 PM (CDMX).

Se mantiene el calendario de martes y miércoles, por lo menos en la fase regular, cuando sean los playoffs se harán los cambios pertinentes.

Los equipos que competirán en esta ocasión serán los siguientes:

LLA Clausura 2024 de League of Legends (Riot Games)

Habrá varias opciones pata ver el inicio y toda la LLA Clausura 2024 de League of Legends.

Si te encuentras en la Ciudad de México puedes adquirir tus boletos en Cinemex ( https://cinemex.com/pelicula/60550/league-of-legends-lla-clausura-2024-sem-1 ) para asistir a las jornadas de la LLA Clausura 2024 de League of Legends.

En esta ocasión el boleto te permite entrar a todas las partidas de la jornada, a diferencia de años anteriores que era boleto por partida.

También podrás ver la LLA Clausura 2024 de League of Legends a través de los siguientes canales:

El formato de la LLA Clausura 2024 de League of Legends en esta ocasión será de la siguiente manera.

La fase regular de la LLA Clausura 2024 de League of Legends comienza con una etapa de Todos contra todos de ida y vuelta con series al mejor de dos (BO2), donde se jugarán 3 series por día.

Los equipos que ganen 2-0 obtendrán 2 puntos, mientras que los enfrentamientos empatados a 1-1 cada equipo obtendrá 1 solo punto.

Finalmente los mejores 4 equipos clasificarán a la siguiente fase, dejando a los 2 últimos de la tabla fuera de la competencia.

Lo que nos lleva a la Fase Eliminatoria en la que se jugará por medio de una llave de doble eliminación en series al mejor de cinco (BO5) para el cierre del torneo.

Al respecto de este formato, Eduardo Cazares, Líder de LoL Esports para Riot Games Latinoamérica, habló al respecto.

Finalmente cada equipo de la LLA Clausura 2024 de League of Legends compartió sus expectativas de cara a esta nueva competencia.

Tomando en cuenta sus experiencias pasadas y cómo han hecho ajustes para la LLA Clausura 2024 de League of Legends.

Six Karma reconoce que lo hicieron muy mal la temporada pasada y esperan remontar en esta ocasión, además se muestran conformes con el nuevo formato. Seiya también espera retomar su nivel, tras no verse muy bien a inicios de 2024.

Estral, campeones actuales, tienen la confianza a tope, creen que tienen un muy buen equipo y que el resto de las escuadras no supondrán un reto, a pesar de los refuerzos conseguidos. Su objetivo es volver a ganar la liga.

Leviatán trabajará en sus individualidades y habilidades en conjunto, pues hay muchos integrantes nuevos en el equipo, con esto se espera superar las dificultades que encontraron en el Apertura.

Infinity quiere volver a los planos estelares, luego de caer en la tabla general a inicios de año; consideran que han trabajado lo suficiente y que luego de desplomarse, lo único que queda es regresar a la cima.

Isurus fue otro que renovó casi por completo su plantilla para el LLA Clausura 2024 de League of Legends, así que su mayor reto es encontrar el ritmo adecuado en las primeras partidas, de lograrlo, esperan ser uno de los contendientes al campeonato.

R7 se encuentra en un lugar poco conocido, pues llegan al LLA Clausura 2024 de League of Legends tras se barridos en una final 3-0; el punto para esta competencia es aprender de sus errores y mejorar en todo lo posible, ya que quieren ser los representantes de Worlds.

Para cerrar, Khynm, coach de R7 señaló algo importante al respecto de la liga y de todos los equipos, sobre la competitividad y el nivel de la región.

Tu puedes ser Estral o R7; pero al final del día, si no ves más allá de la liga, el nivel de la región nunca va a mejorar. Puedes ganar lo que quieras aquí, pero si no te comprometes con el juego en general, nunca vamos a avanzar, estaremos en un círculo vicioso que no conviene a nadie.

La responsabilidad es de todos los equipo, jugadores, coaches y staff. China y Corea están muy lejos de nosotros; pero no creo que el resto de las regiones sean inalcanzables.

Cristian "Khynm" Alonso, Coach de R7