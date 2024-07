Como una manera de acercar a la gente a League of Legends, Riot Games presentó su evento/modo horda temporal “Escuadrón Animalia”.

“Escuadrón Animalia” es un modo que cambia totalmente lo que es League of Legends, aunque mantiene en cierta forma la esencia del MOBA en sus entrañas.

Siendo algo más ameno para el jugador alejado de la franquicia; pero al mismo tiempo retador para todos aquellos que busquen emociones más fuertes.

Nosotros ya pudimos probar esta experiencia, además de charlar un poco del mismo con uno de los responsables del desarrollo.

“Escuadrón Animalia” de League of Legends (Riot Games)

¿Qué dice Riot Games acerca de “Escuadrón Animalia” de League of Legends?

Durante la presentación de “Escuadrón Animalia”, hablamos un poco con Eduardo Cortejoso, Jefe de Producto del equipo de Modos de Juego de League of Legends.

El cual nos comentó que “Escuadrón Animalia” surgió como una forma de evolucionar los eventos de League of Legends, los cuales eran abandonados al poco tiempo por los jugadores.

Lo que se quería era una experiencia que se extendiera por varias semanas e invitara a todo mundo a mantenerse dentro de ella; de ahí que en esta ocasión, en lugar de sólo dar skins para personajes, se creó toda una narrativa a su alrededor.

Además de apelar a aquél fan que gusta de la franquicia, ya sea por la mercancía, serie animada o música; pero que no está tan interesada en el juego base.

“Escuadrón Animalia” de League of Legends (Riot Games)

Si bien se mantuvo el esqueleto del MOBA, se buscó expandir las posibilidades de este, trayendo consigo un juego completo, de estilo bullet hell con un reto elevado.

Se pensaría que la dificultad podría ir en contra de las intenciones del equipo, pues el reto de “Escuadrón Animalia” no es algo que sea tan accesible en escenarios avanzados.

No obstante, Eduardo Cortejoso señaló que si bien se buscó un pico de dificultad elevado desde el principio, también se trabajó en un sistema de progresión que lo equilibrara.

El objetivo era que no se sintiera como algo frustrante, más bien dar una sensación de evolución paulatina que invitara al jugador a probarse a sí mismo de manera constante.

“Escuadrón Animalia” de League of Legends (Riot Games)

Esperando que fans y no fans de League of Legends lo encontraran atractivo una vez que lo hayan probado.

Señalando que “Escuadrón Animalia” forma parte de esta estrategia de Riot Games de expandir más el universo de League of Legends; que si bien no se puede hacer todo, no debe de quedar duda de que siempre se busca ir más allá.

“Escuadrón Animalia es algo que no hubieramos podido hacer hace 5 años. Es el resultado de una serie de pasos que se han estado siguiendo desde que League of Legends está activo. Nuestro objetivo con este modo es que el público se acerque a la franquicia, sobretodo aquellos que nos conocen; pero jamás se han atrevido a probrar el juego base. Es por ello que construimos toda una narrativa alrededor de este modo, con el fin de ofrecer algo diferente a los eventos tradicionales, los cuales por lo general son abandonados a las pocas horas, cosa que también se quiere cambiar en esta ocasión.” Eduardo Cortejoso, Jefe de Producto del equipo de Modos de Juego de League of Legends

¿Cómo es “Escuadrón Animalia” de League of Legends?

Ahora bien, una cosa es que un representante de Riot Games te hable de su nuevo modo en League of Legends, y otra el probarlo por ti mismo.

Afortunadamente podemos confirmar que “Escuadrón Animalia” de League of Legends es todo lo que mencionó Eduardo Cortejoso y más.

Como se mencionó, “Escuadrón Animalia” es un bullet hell con controles bastante sencillos, te mueves con las teclas y apuntas con el mouse, el disparo lo hace el personaje en automático.

El punto del juego, como buen modo horda, es sobrevivir una serie de oleadas con enemigos cada vez más poderosos; para lograr esto cuentas con distintas habilidades.

“Escuadrón Animalia” de League of Legends (Riot Games)

Tu personaje sube de nivel de manera activa, cada que pase esto deberás de elegir si quieres que aumente su salud, daño, armadura u obtenga nuevas armas.

Además de que al cumplir ciertos retos obtendrás más habilidades, así como la posibilidad de subir sus estadísticas gastando un poco de oro en la pantalla de selección.

El juego es bastante rápido y caótico; y sí, “Escuadrón Animalia” de League of Legends es muy difícil. No obstante, nunca sientes ese nivel de enojo o frustración como con otros juegos de dificultad alta.

Este modo sí mantiene ese equilibrio mencionado y en poco tiempo notas cómo tu personaje se hace más fuerte, así como tu mejora personal.

“Escuadrón Animalia” de League of Legends (Riot Games)

Parece imposible; pero Riot Games ha entregado un modo que es accesible, con un gran reto, divertido y adictivo; el cual podría sobrevivir por si solo, de no ser parte de un evento temporal.

Si no has jugado League of Legends y no quieres jugar League of Legends, te recomendamos probar “Escuadrón Animalia”, te aseguramos que lo encontrarás interesante, ya sea que juegues con amigos o en solitario.