Los Funko Pop! presentan las versiones a color de Diana Prince, Darkseid, DeSaad y Superman con traje negro



Tras el éxito del ‘Snyder Cut: Justice League’, la mercadotecnia ha estado cosechando sus propios éxitos, por lo que ahora Funko Pop! presenta nuevas figuras de los personajes de la versión de Zack Snyder.

Funko y DC Comics han firmado para lanzar un conjunto de nuevas figuras exclusivas de Funko Pop! de ‘Snyder Cut: Justice League’, misma que se estrenó el pasado 18 de marzo con la plataforma HBO Max.

Funko Pop! ya había presentado las figuras de Diana Prince, Darkseid, Superman con su traje negro y DeSaad en una versión gris metálica con motivo de la versión en blanco y negro del ‘Snyder Cut’, titulada ‘Zack Snyder’s Justice League: Justice is Gray’, pero ahora han salido sus versiones a color.

Las nuevas figuras a color presentan a los mismos personajes, aunque añaden a Darkseid sentado en su trono y una versión de Superman con su traje negro, realizando su clásica pose antes de despegar.

‘Snyder Cut' rompe récords

El estreno del ‘Sndyer Cut: Justice League’ rompió todos los esquemas al ser una de las versiones más esperadas por los fanáticos de DC, especialmente luego del desastre del 2017 creado por Joss Whedon.

Además de recibir críticas por demás positivas y reivindicar las películas de Warner y DC, el ‘Snyder Cut’ ha hecho que el número de suscriptores a HBO Max aumente en un 64%, superando incluso a Disney+ que con sus series de Marvel como ‘ WandaVision ’, ‘ The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘Loki’ han logrado atraer a un gran público.