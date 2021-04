HBO Max supera a Disney+ gracias al 'Snyder Cut'

El estreno del 'Snyder Cut' aumento los suscriptores, descargas e ingresos de HBO Max con respecto a Disney+.

Los datos alrededor del estreno del 'Snyder Cut' siguen saliendo y se mantienen sumamente positivos para el proyecto de HBO Max; la información más reciente indica que la nueva versión de ' Liga de la Justicia ' ayudó a la plataforma de streaming a superar a Disney+.

De acuerdo con Bloomberg, entre el 18 y 28 de marzo, la semana de estreno del 'Snyder Cut', HBO Max vio un aumento de suscriptores del 64%, con 119.1 millones de inicios de sesión, 2.2 millones de visualizaciones de la película y 1.48 millones de descargas; en ese apartado incluso superaron a Netflix .

Su competencia, aunque tiene mayor número de suscriptores netos, no generó tales números en el mismo lapso de tiempo, a pesar de que en esos 10 días se estrenaron en Disney+ los primeros capítulos de ' The Falcon and the Winter Soldier '; por ejemplo, en cuanto a inicios de sesión "apenas" lograron 69.7 millones.

Snyder Cut Warner Bros.

HBO Max podría ser el hogar del "Snyderverse"

El 'Snyder Cut' no sólo fue un éxito para HBO Max, también para los fans (y no fans) de DC Comics, quienes quedaron sorprendidos por la calidad mostrada en el filme, comparado con lo que se vio en el corte de 2017; por lo que varios ya piden que se restaure el " Snyderverse ".

Ante esto, Warner señaló que no tienen planes de hacer más películas de DC con Zack Snyder en cine, esto en palabras de la propia CEO de la empresa, Ann Sarnoff; sin embargo, existe la posibilidad de que se le diera luz verde en HBO Max.

En diversas declaraciones se ha dejado entrever que de existir ' Liga de la Justicia 2 ', esta sólo llegaría al servicio de streaming; de hecho el propio Snyder señaló que quienes lo ayudaron a realizar su corte fueron los ejecutivos de HBO y no los de Warner.

Periodistas e insiders como Grace Randolph y Daniel Richtman aseguran que ahora todo depende de la plataforma de streaming HBO Max, habrá que ver qué sucede en los próximos meses.

Con información de Bloomberg, Grace Randolph y Comic Book.