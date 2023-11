La palomera del Castillo de Disney en Cinemex es la que sigue en la exitosa colección por los 100 años del estudio; sin embargo, hay un problema.

No es que la palomera del Castillo de Disney en Cinemex no vaya a llegar en este mes de noviembre, esté más cara o cualquier otro inconveniente en la distribución.

Más bien, los fans ya vieron las primeras imágenes filtradas del coleccionable y no ha sido lo que muchos esperaban.

De hecho, la gran mayoría está decepcionada por el aspecto del promocional, ya que consideran que es de muy baja calidad para lo que puede entregar Disney en general.

Disney 100 (Especial)

¿Qué dicen los fans de la palomera del Castillo de Disney en Cinemex?

Los comentarios acerca de la palomera del Castillo de Disney en Cinemex en general son negativos, señalando que su aspecto es muy cutre.

Fans mencionan que la palomera del Castillo de Disney en Cinemex se parece a los juguetes piratas que venden en los tianguis, sin ningún detalle que denote calidad.

De hecho hay quien señala que ni siquiera tiene los colores del Castillo de la Bella Durmiente en el que se basa; pues la palomera tiene tonos morados y grises bastante “pesados”.

Mientras que el castillo original es de tonos claros, combinando azul, blanco y rosa.

La palomera del Castillo de Disney en Cinemex no es la primera que es acusada de baja calidad

Lo curioso del caso es que la palomera del Castillo de Disney en Cinemex forma parte de una serie de polémicas alrededor de la colección.

La palomera del Castillo de Disney en Cinemex no es la única que ha sido señalada por tener una calidad baja, comparado con lo que se esperaría de este tipo de coleccionables.

Las palomeras de Iron Man, Mickey Mouse y Baymax también fueron acusadas de lo mismo por varios aspectos a su alrededor.

La de Iron Man porque no respetaba los colores del personaje, la de Mickey Mouse por tener un mal diseño y la de Baymax por no estar “completa”, ya que el personaje no traía casco.

Hay quienes señalan que sólo la primera de Wall-E fue buena, mientras que el resto eran coleccionables de Disney “normales” que no valían la pena.