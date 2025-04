Tras el anuncio de Nintendo Switch 2, también reveló que tendrá una cámara para hacer videollamadas y se ha revelado una en forma de Planta Piraña de Hori, pero ¿vale su precio?

Pero además de la cámara oficial que tendrá Nintendo disponible para usar esta nueva función, la marca Hori ha revelado que tendrá una compatible con forma de Planta Piraña.

Pero el precio de la cámara de Piraña Hori ¿realmente vale el precio que cuesta la Nintendo Switch 2?

Esta es la cámara Piraña Hori para Nintendo Switch 2

Sin embargo, para lograrlo es necesario comprar una cámara a parte, la cual se estará vendiendo cuando salga oficialmente Nintendo Switch 2.

Pero ahora se ha revelado que también habrá una fabricada por la marca Hori, la cual tiene forma de la Planta Piraña de Mario Bros y que es compatible con Nintendo Switch 2.

Y para hacerlo más divertido, la cámara de la Planta Piraña puede cerrarse para más privacidad.

Se espera que la cámara Hori con forma de Planta Piraña esté disponible el mismo día del lanzamiento de la Nintendo Switch 2: el 5 de junio.

La cámara Hori de Planta Piraña para Nintendo Switch 2 (Hori)

¿Qué precio tiene la cámara Piraña Hori para Nintendo Switch 2?

Sin embargo y cómo era de esperarse, otras empresas tecnológicas han hecho lo mismo como Hori, quien anunció la llegada de su cámara compatible con Nintendo Switch 2.

Pero lo interesante de esta cámara Hori es que tiene un diseño que emula a una Planta Piraña, comunes en los videojuegos de Mario Bros y haciéndola más atractiva.

De acuerdo a la tienda en línea Media Markt de Alemania, el precio de la cámara con forma de Planta Piraña de Hori está en 40 euros, es decir 897 pesos aproximadamente.

Un precio bajo si se compara con el precio de la cámara oficial de Nintendo para la Nintendo Switch 2 que es de 60 euros, es decir de 1345 pesos aproximadamente.

No obstante, aún no salen las especificaciones técnicas de la cámara Piraña Hori, por lo que no se sabe si es que la calidad será igual, mejor o peor que la oficial que ofrece Nintendo.

Eso y si realmente la cámara Piraña Hori será compatible con Nintendo Switch 2, ya que muchas veces pueden no funcionar correctamente al no ser productos “originales” de la marca.