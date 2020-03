Kojima Productions en cuarentena por empleado que dio positivo a Covid-19

En un comunicado, Kojima Productions anunció el cierre de sus oficinas, luego que un empleado diera positivo a la prueba de Covid-19.

Kojima Productions anunció el cierre de sus oficinas debido a un empleado que dio positivo a la prueba de Covid-19; la desarrolladora de videojuegos mandó a todos sus trabajadores a casa y comenzó las labores de desinfección este lunes 30 de marzo.

Death Stranding Kojima Productions

Asimismo, mencionan que el afectado, un hombre de 40 años, había estado en su hogar desde el pasado 20 de marzo, como parte de las medidas de contención de la enfermedad; esto antes de que se supiera que era portador del virus.

Se mencionó que no presentaba síntomas y no estuvo en contacto con ninguna persona recientemente, aún así, se decidió aplicar los protocolos de la cuarentena como medida de prevención; tanto para los otros empleados, como sus familias y terceros no identificados.

Nintendo of America también está en cuarentena

Antes del caso de Kojima Productions, la primera en ser afectada directamente por el coronavirus fue Nintendo of America; así como sucediera con los creadores de 'Death Stranding', uno de sus empleados dio positivo a la enfermedad, por lo que tuvieron que cerrar las oficinas.

Hasta donde se sabe, este portador del virus tampoco presentaba síntomas de la enfermedad y parece que no contagió a sus compañeros; esto fue antes de que se impusiera el cierre de empresas en Estados Unidos.

Doctor Mario Nintendo

Hay que mencionar que algunas de las desarrolladoras afectadas, han encontrado la forma de continuar con sus labores; por lo menos Capcom, Square-Enix y Sony aseguraron que no habrá un retraso en sus próximos lanzamientos.

Habrá que estar al pendiente de los estrenos de la segunda mitad de año, mismos que sí podría tener problemas debido a que estaban en etapas finales antes de que se diera el paro generalizado.

Con información de Anime News Network.