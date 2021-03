‘Noobmaster69’ aparece en el nuevo comercial de ‘The Falcon and The Winter Soldier’



Un nuevo spot comercial de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ junto a Xbox, ha revelado por fin la identidad del mayor enemigo de Thor : ‘Noobmaster69’.

Uno de los estrenos mas esperados para esta semana es sin duda la serie de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ que llegará a Disney+ este viernes 19 de marzo y que tomará el lugar de ‘WandaVision’, por lo que han salido varios spots comerciales para promnocionar su estreno.

Y tras la revelación de su tráiler final, también ha llegado un nuevo spot comercial en donde Anthony Mackie hace su aparición como Falcon para promocionar la nueva generación de consolas de Xbox Series X y S y la serie de 'The Falcon and The Winter Soldier'.

En él, pueden verse grandes títulos de videojuegos que hacen referencia a las escenas de acción de ‘The Falcon and The Winter Soldier’, mismas que ya han podido verse en los tráilers pero, sin duda alguna, lo que mas atrajo al público fue la revelación de una incógnita que se tuvo desde ‘ Avengers: Endgame ’ (2019): la identidad de ‘Noobmaster69’.

¿Quién es ‘Noobmaster69’?

Para quien no lo recuerde, al principio de ‘Avengers: Endgame’, el profesor Hulk (Mark Ruffalo) va a visitar a Thor (Chris Hemsworth) para convencerlo de ayudarlos en su atraco al tiempo y recuperar las gemas del infinito, para así traer a todos de vuelta; pero se encuentra con un Thor bastante cambiado y deprimido tras la primera batalla con Thanos (Josh Brolin).

En el pueblo de Nuevo Asgard, el Dios del Truno se ha refugiado en alcohol, televisión y videojuegos y es justo en ese momento cuando Korg (Taika Waititi), se queja de que “él” ha regresado y es cuando Thor comienza a discutir con un gamer aficionado a ‘Fortnite’ llamado ‘Noobmaster69’ quien, aparentemente ha hecho imposible la vida de videojuegos de Thor.

‘Noobmaster69’ ya había salido en una película de Marvel

Ahora, en este nuevo spot de ‘The Falcon and The Winter Soldier’, ‘Noobmaster69’ por fin ha revelado su verdadero rostro siendo el propio vendedor de videojuegos que intenta convencer a Sam Wilson de comprar la nueva Xbox Series X y S, ¡pero eso no es todo!, el actor del spot ya había estado en una película de Marvel.

¡Así es! en ‘ Capitán América: El Soldado del Inviern o’, cuando los agentes de Hydra persiguen a Steve (Chris Evans) y a Black Widow (Scarlett Johansson), ambos deben refugiarse en una tienda Apple y es ahí donde conocen a un vendedor amable que les ofrece su ayuda y sí, él años después se convirtió en ‘Noobmaster69’ quien es interpretado por el comediante D.C. Pierson.

Aunque, al final del spot comercial, el vendedor de Xbox -ahora conocido como ‘Noobmaster69’- revela que su gamertag en realidad fue creado por su primo y no por él. ¿Será que alguna vez el enemigo mortal de Thor y Korg se conozcan en persona?