Horizon Zero Dawn Remastered es una versión mejorada del aclamado juego de acción y aventura original desarrollado por Guerrilla Games para PS4.

PlayStation ha vendido esta versión de Horizon Zero Dawn Remastered con una serie de mejoras gráficas y de rendimiento que revitalizarán la experiencia para los jugadores nuevos y veteranos.

No obstante, hay un gran sector de los jugadores que creen que esta remasterización es innecesaria, pues al parecer no agrega nada significativo a un juego que no es tan viejo.

Que además se puede jugar en PS5 y que hace no mucho fue lanzado para PC. Luego de jugarlo varias horas, te diremos si tiene su valor o es completamente innecesario.

Horizon Zero Dawn Remastered (Sony)

¿Cómo es Horizon Zero Dawn Remastered?

De entrada Horizon Zero Dawn Remastered es exactamente igual en mécanicas, historia y contenido al título de 2017, con el agregado del DLC The Frozen Wilds.

Donde Horizon Zero Dawn Remastered cambia es en el apartado estético, que sí se ven mejor que en un PS4.

Los entornos, la vegetación y el agua, han sido mejorados para ofrecer una experiencia visual más realista y detallada. Las texturas son más nítidas, y la iluminación ha sido ajustada para crear una atmósfera más envolvente.

Además de que se añadieron tres modos de rendimiento; 30 fps, 40 fps y 60 fps. Estos permiten ajustar la calidad visual y el rendimiento según las preferencias de cada uno.

Horizon Zero Dawn Remastered (Sony)

El modo de 60 fps nos da una experiencia de juego más suave y responsiva; mientras que el de 30 fps, maximiza la resolución y los detalles gráficos.

Por su parte el de 40 fps es un punto medio, que vale la pena que los poseedores de Horizon Zero Dawn Remastered experimenten con él, aunque realmente no tiene mucha relevancia.

Eso sím cada uno estos son muy estables, nunca se presentó algún cuelgue o caída en los cuadros por segundo, por lo menos nada que deba que fuera evidente.

Las mejoras en la velocidad de carga también son notables en Horizon Zero Dawn Remastered, gracias al uso del SSD del PS5.

Horizon Zero Dawn Remastered (Sony)

Tampoco se puede dejar de lado la buena optimización que se hizo, pues no encontramos bugs o glitches en nuestra partida, lo cual es de agradecer, pues el original en ocasiones caía en este tipo de fallos.

Digamos que en el aspecto técnico, Horizon Zero Dawn Remastered aprovecha muy bien su nuevo hardware

¿Qué más trae Horizon Zero Dawn Remastered?

Además de las mejoras gráficas, Horizon Zero Dawn Remastered introduce una serie de nuevas funciones de jugabilidad, HUD y opciones de accesibilidad que se vieron en Horizon Forbidden West.

Estas adiciones en Horizon Zero Dawn Remastered hacen que sea más accesible y adaptable a diferentes estilos de juego y necesidades de los jugadores.

Algo que nos pareció interesante fue la posibilidad de personalizar el HUD para mostrar solo la información que se considere necesaria, eliminando el desorden y mejorando la experiencia visual.

A esto hay que sumar la capacidad de importar partidas guardadas desde la versión de PlayStation 4, no importa tu avance ni si tienes o no el DLC The Frozen Wilds.

Horizon Zero Dawn Remastered (Sony)

Esto permite a los jugadores continuar su progreso sin perder nada, lo que es especialmente útil para aquellos que ya han invertido mucho tiempo en el juego original.

Otra cosa a mencionar es que cuenta con soporte para el DualSense, el cual está bien, aunque no se sale nada del estándar de otros juegos; es decir, cierta resistencia en los gatillos, uso del altavoz y vibración por secciones.

Y como ya mencionamos en reiteradas ocasiones, Horizon Zero Dawn Remastered trae The Frozen Wilds y todo el contenido extra que fue lanzado para el original.

Lo que hace de esta la versión definitiva del juego, sobretodo para aquellos que nunca lo jugaron y quieren probarlo con esta nueva optimización.

Horizon Zero Dawn Remastered (Sony)

¿Vale la pena Horizon Zero Dawn Remastered?

En general Horizon Zero Dawn Remastered ofrece una experiencia visualmente mejorada y más opciones de personalización, haciendo que sea una opción atractiva sobretodo para jugadores nuevos.

Las mejoras gráficas, el rendimiento optimizado y las nuevas funciones hacen de Horizon Zero Dawn Remastered una excelente manera de experimentar la historia de Aloy.

Pero reiteramos, esto es sí y solo sí, nunca jugaste el original, pues de lo contrario, esta versión no tienen nada para ti realmente.

Además del hecho ya mencionado que el original se puede jugar en PS5 con la retrocompatibilidad, lo que nos hace pensar que varias de estas mejoras bien pudieron ser una serie de actualizaciones.

Siendo el juego recomendable si para ti lo técnico es lo más importante, nunca jugaste o no tienes la versión de PS4.