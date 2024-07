NVIDIA anunció la llegada de la plataforma de streaming de videojuegos, GeForce NOW hace unas semanas, siendo algo que muchos fans esperaban desde hace tiempo.

GeForce NOW se sirve de la nube para que los fans puedan acceder a una gran cantidad de títulos alojados en diferentes servicios que cuenten con soporte de NVIDIA.

Lo cual es una gran ventaja, pues con NVIDIA tendrás prácticamente todos los videojuegos del mercado a tu disposición sin tener que estar brincando entre cuentas.

Claro que esto ha despertado muchas dudas alrededor de esta nueva plataforma en México, es por ello que aquí te resolveremos tus dudas, pues ya pudimos probar GeForce NOW.

Además de que tuvimos unas palabras de uno de los responsables de la marca en nuestro país.

GeForce NOW (NVIDIA)

¿Qué dice la gente de NVIDIA sobre GeForce NOW en México?

Dentro de todo lo que ha sido la llegada de GeForce NOW a México, tuvimos la oportunidad de escuchar a Alexandre Ziebert, Gerente de Marketing Técnico de NVIDIA.

Él nos habló a grandes rasgos de lo que ofrece GeForce NOW a los jugadores en México; mencionando de entrada que la plataforma está disponible en PC, smartphones, tablets e incluso SmarTV.

Con lo que se pretende abarcar la mayor cantidad de público objetivo, sin que haya limitantes entre el hardware que tiene cada uno a disposición.

Además afirmó que la oferta se basa en alrededor de 1900 juegos, distribuidos entre diferentes servicios a los que se tiene acceso desde la plataforma, como es el caso de Xbox Game Pass.

GeForce NOW (NVIDIA)

Alexandre Ziebert también mencionó que existen distintos tipos de suscripciones, cada una de estas con una configuración diferente.

El nivel más alto ofrece juegos de hasta 240 cuadros por segundo, equipo y servidores GeForce RTX 4080, resolución 4K y sesiones de hasta 8 horas continuas.

Es decir que tendrías la experiencia de una de las mejores PC en dispositivos que no necesariamente están pensados para ejecutar juegos de alto rendimiento.

En sus propias palabras, el objetivo de GeForce NOW es democratizar la experiencia de juego de gama alta, poniéndola a disposición de todo tipo de jugadores.

“Queremos llegar a un nuevo público con GeForce, dejando de lado comparaciones con otras plataformas. El punto dar la experiencia de juego de alto rendimiento que da GeForce en cualquier dispositivo” Alexandre Ziebert, Gerente de Marketing Técnico de NVIDIA

¿Qué tal funciona GeForce NOW en México?

Una cosa es lo que diga la gente de NVIDIA y otra es probar de primera mano la plataforma, así que aquí te daremos nuestras impresiones, para ver si se cumple lo que promete Alexandre Ziebert.

Tomando en cuenta que mucha gente se pregunta sobre la diferencia entre GeForce NOW y otros servicios de juego en la nube, pues siendo honestos, la experiencia general en México no ha sido del todo buena.

De ahí que haya escepticismo de lo que puede ofrecer GeForce NOW, sobretodo porque en México la conexión a internet no es del todo estable y eso podría afectar la experiencia.

Bueno, NVIDIA vende GeForce Now no solo es un servicio de juegos en la nube, sino como la plataforma definitiva para jugar tus juegos a tope, no importando la configuración del dispositvo que uses.

GeForce NOW (NVIDIA)

En general el servicio cumple con lo que promete, un streaming fluido con unas gráficas impresionantes, pudiendo jugar desde cualquier equipo con acceso a internet.

Lo probamos en todo tipo de máquinas, desde PC Gaming de alto rendimiento, pasando por una PC tradicional sin modificar (de las que compras en el Office Depot) y un celular de gama media.

En todas estas configuraciones GeForce NOW ejecutó juegos exigentes como Forza Horizon 5 o Starfield sin ningún problema o input lag.

Ahora bien, no todo es perfecto con GeForce NOW, el sistema funciona muy bien siempre y cuando tengas una conexión a internet estable y bastante decente.

Aunque no te pide velocidades grandísimas, si tu conexión es lenta, el mismo sistema te avisará que la experiencia puede no ser la mejor, con retraso en los movimientos y una calidad menor en la imagen.

GeForce NOW (NVIDIA)

En nuestro caso, sí se notaba un poco la diferencia cuando usábamos una red WiFi de 100 megas, a una de 10 megas o los datos del teléfono móvil; siendo estas últimas donde en ocasiones el rendimiento caía un poco.

Si bien GeForce NOW trata de compensar esto con perfiles personalizados para diferentes entornos (competitivo, calidad, cuadros por segundo), al final siempre es mejor tener una conexión estable.

Otro punto a considerar con este servicio es que NVIDIA no te proporciona las licencias de los juegos, en otras palabras, solo podrás jugar los títulos que hayas comprado.

Por ejemplo, si quieres jugar Gears of War, Hellblade o Forza Horizon 5 tendrás que adquirirlos en Steam, o tener suscripción a Xbox Game Pass en su versión de PC; de lo contrario no tendrás acceso.

GeForce NOW (NVIDIA)

En otras palabras, puedes ver a GeForce NOW más como un complemento que agrupa todos tus títulos en un solo lugar, que una plataforma en la nube independiente.

No obstante, eso no quita que se trate de un servicio sumamente optimizado que supera a todos los de la competencia, ya será cuestión de cada jugador si se considera necesaria o no.

Precios de GeForce NOW en México

Ahora que ya te dimos nuestra experiencia con GeForce NOW pasemos a lo más importante, el precio en México.

NVIDIA trajo GeForce Now a México con una oferta de precios muy variada, por si quieres probar la plataforma antes de comprometerte a largo plazo.

Los precios de GeForce Now en México son los siguientes:

Gratis

Equipo básico

Acceso estándar a servidores de juego

Sesiones de 1 hora

Incluye publicidad

Priority - 149 pesos al mes

Plataforma Premium / RTX ON

Acceso prioritario a servidores Premium

Sesiones de 6 horas

Resolución de hasta 1080 p

Hasta 60 FPS

Sin anuncios

Ultimate - 299 pesos al mes

Equipo GeForce 4080 RTX / RTX ON

Acceso exclusivo a servidores RTX 4080

Sesiones de 8 horas

Resolución de hasta 4K

Hasta 240 FPS

Sin anuncios