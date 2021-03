'Free Fire' x 'Attack of Titan' ya está disponible (VIDEO)

La nueva colaboración de 'Free Fire' pone a los jugadores a luchar contra los monstruos de 'Attack on Titan'.

Garena anunció que el evento de 'Free Fire' x 'Attack of Titan' ya está disponible. La colaboración pondrá a los jugadores a enfrentar a los gigantescos monstruos del anime y manga, además de traer consigo nuevo contenido estético.

'Free Fire' x 'Attack of Titan' durará hasta el mes de abril. Los fans podrá personalizar a sus avatares con el icónico uniforme de la "Legión de Reconocimiento", en su versión masculina y femenina. También se les dará la oportunidad de luchar con los skins del Titán Acorazado y el Titán de Ataque.

Además, habrá un nuevo conjunto de aspectos de armas para la P90 y la M1014. Por si esto no fuera suficiente, habrá nuevas funciones dentro del juego y referencias al anime, como diseños especiales para los airdrops y aviones; sin olvidar que el 27 de marzo se liberará un modo de juego especial.

¡Se está acercando el momento de luchar por la humanidad! Prepárate para la nueva colaboración de Free Fire 🔜



¿Estás listo para una aventura titánica?

FFxAoT #PeleaporlaHumanidad 🔥 pic.twitter.com/ozARl0HUJc — Free Fire LATAM 🐰✨ (@freefirelatino) — Free Fire LATAM 🐰✨ (@freefirelatino) March 11, 2021

'Free Fire' x 'Attack of Titan' celebra el final de la serie

La razón de que se haya dado la alianza 'Free Fire' x 'Attack of Titan', se debe a que el juego de Garena se suma a la celebración por el final de la serie, tanto en anime como en manga, luego de 12 años de éxito en todo el mundo.

No hay mejor manera de homenajear una de las obras más importantes de Japón de los últimos tiempos que con el evento 'Free Fire' x 'Attack of Titan', en uno de los juegos móviles más famosos del mundo, el cual fue el más descargado en 2020.

El anime de 'Attack on Titan' terminará el próximo 28 de marzo; no obstante, mucha gente considera que ese no será el final definitivo de la versión animada, pues aún falta que se explore mucha de la historia que podemos ver en el manga.

En ese aspecto, la versión impresa verá su desenlace 2 semanas después, el 9 de abril de 2021, siendo este el cierre definitivo de la trama iniciada en 2009; lo cual ha generado mucha expectativa entre los fans del género.