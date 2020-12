¡Es oficial! Kratos se une a la batalla en 'Fortnite' (VIDEO)

Sony y Epic Games hicieron oficial la llegada del espartano al juego.

Los rumores fueron ciertos, Sony y Epic Games hicieron oficial la llegada de Kratos a 'Fortnite'. Como se esperaba, el Dios de la Guerra portará el aspecto que tiene en la más reciente entrega de 'God of War', que saliera en 2018.

La confirmación se hizo a través de un video donde se puede ver al brutal guerrero siendo fiel a su esencia y acabando con una bestia, al mismo tiempo que con su sola presencia asusta a uno de los personajes del battle royale.

Algo interesante es que Kratos no será exclusivo de PlayStation, según reportan usuarios de otras plataformas, el personaje se puede adquirir en todas las versiones de 'Fortnite' por 2200 pavos (el lote completo) o 1500 sólo el skin.

Kratos traerá consigo varios ítems especiales a 'Fortnite'

Como cada temporada de 'Fortnite', la llegada de Kratos no se limita sólo a su aspecto, también se le agregaron algunos ítems especiales sacados directamente del 'God of War' de PS4; estos son el Guardian Shield Glider, la Mimir Back Bling y no podía faltar la Leviathan Axe Pickaxe.

Esta última tendrá una acción especial, pues se podrá congelar en un nuevo gesto para los personajes. Todo está disponible en la misma tienda de objetos de 'Fortnite' desde este momento, aunque si tienes el Pase de Batalla, todo indica que te serán añadidas sin costo.

Kratos Sony/Epic

Por si esto no fuera suficiente, habrá un aspecto especial, el Armored Kratos Style, que recuerda a su etapa dentro del panteón griego; este se podrá obtener sólo en PS5 al completar una misión especial dentro del mapa.

Hay que señalar que Kratos podría no ser el único espartano en ser incluido en el título de Epic Games; hay rumores de que Master Chief también podría estar disponible en esta Temporada 5 del Capítulo 2, aunque de momento, Microsoft no ha hecho ninguna declaración.

Con información de Sony.