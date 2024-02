Desde su anuncio, Foamstars fue comparado con Splatoon, pues el concepto es bastante similar; dos equipos que se cubren de pintura y espuma para así ganar terreno y derrotar a los rivales.

Sin embargo, en la práctica Foamstars se queda lejos de lo que ha hecho la franquicia de Nintendo, tanto en mecánicas, personajes, contenido, juego en línea y diversión en general.

La obra de Square-Enix está más cerca de otros de sus ya recurrentes intentos fallidos de juegos hiper monetizables que de una experiencia entretenida.

De hecho, una copia al carbón de Splatoon hubiera sido mejor que lo que nos entregaron.

Foamstars (Square-Enix)

¿Cómo es Foamstars?

Si bien Foamstars tiene un modo campaña, este dura apenas unas horas y es más un tutorial que otra cosa, donde te muestran cómo es el juego en general.

El punto de Foamstars es usar diversas armas de espuma en arenas cerradas para enfrentar a un equipo contrario.

La espuma es de distintos colores y esta te permite navegar más rápido por la zona, con el fin de tomar posiciones estratégicas de combate.

El objetivo en general es eliminar a los integrantes del equipo contrario para ganar; aunque esto puede variar un poco dependiendo el modo, por ejemplo, en uno se te pide eliminar al líder y en otro a la mayor cantidad de personajes.

Foamstars (Square-Enix)

Cada personaje y arma de Foamstars tiene sus propias características; así puedes encontrar rifles de precisión, de corta distancia, de fuego rápido o de dispersión.

Mientras que en el elenco tienes a los clásicos tanques, de apoyo, especialistas en ataque o de movimiento rápido; nada que no puedas encontrar en juegos similares.

Lamentablemente las mecánicas de Foamstars no explotan todo el potencial aquí mencionado, pues son terribles en casi todos los casos.

No importa mucho el personaje o arma que traígas, todo se siente lento e impreciso, sin ningún dinamismo en la jugabilidad.

Foamstars (Square-Enix)

Además lo colores y la gran cantidad de espuma que llena la pantalla te impedirá ver a los personajes la mayoría del tiempo, lo que hace muy difícil el navegar por los escenarios y saber si vas ganando.

No sólo eso, el juego está muy desbalanceado debido a estas limitaciones, ya que al final todo se reduce a hacer las eliminaciones necesarias, ir al terreno más inaccesible y atrincherarte.

Lo cual aletarga las partidas y mata toda la diversión que pudiera tener la obra.

Sin olvidar que Foamstars cuenta con uno de los sistemas de microtransacción más agresivos, con skins que llegan a costar mil pesos o más, y con recompensas “gratis” apenas si anecdóticas.

Foamstars (Square-Enix)

¿Cómo se ve Foamstars?

Foamstars se ve bien, por lo menos al inicio; el estilo “anime CGI”, con esta estética colorida futurista te atrapa en un primer momento.

Además los diseños de los personajes de Foamstars son atrayentes, se nota que Square-Enix puso empeño en este apartado más que en el gameplay.

Lo malo es que la experiencia estética se acaba precisamente cuando comienzas a jugar, ya que no hay muchas variaciones en los escenarios.

Todo se vuelve repetitivo y sin chiste; además de que las montañas de espuma al final cubren todo y no dejan ver nada de los personajes o la arquitectura del juego.

Foamstars (Square-Enix)

Sin mencionar que los colores chillones pueden llegar a molestar a la larga, a pesar de que en los primeros minutos todo se veía bonito.

La parte musical de Foamstars pasa por lo mismo; durante unos minutos resulta agradable, pero a la larga llega a cansar.

Sobretodo si no eres fan de los sonidos “funky” o “pop”, claro que si gustas de este estilo, las melodías podría no molestarte en absoluto.

¿Vale la pena Foamstars?

Foamstars está “gratis” si eres suscriptor de PS Plus, en ese sentido no tiene nada de malo que lo pruebes un rato y veas si estás de acuerdo con nostros o no.

Sin embargo, si no tienes suscripción de PlayStation, no hay nada que valga la pena el gasto en Foamstars.

Aunque puede sorprender al principio, esto se agota muy rápido, convirtiéndose en un juego genérico y olvidable, como casi todos los del estilo.

Con este nuevo lanzamiento, Square-Enix debería de darse cuenta que su propuesta de juegos monetizables no funciona y deberían de destinar esos recursos en los RPG masivos y para un jugador, que es su fuerte.