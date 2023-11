Si quieres meterte de lleno en la temporada, bien te podría interesar el set de Little People de Día de Muertos, el cual está disponible en Amazon.

Como su nombre lo indica, el set de Little People de Día de Muertos esta inspirado en la celebración mexicana para los fieles difuntos.

Siendo uno de los tantos coleccionables que se han creado alrededor de esta que es la fiesta mexicana más famosa en todo el mundo.

Es por ello que te daremos todos los detalles alrededor de este coleccionable en Amazon, seas un coleccionista de la marca o lo quieras para regalarlo a algún niño o niña.

Set de Little People de Día de Muertos (Amazon)

Precio del set de Little People de Día de Muertos en Amazon

El set de Little People de Día de Muertos en Amazon se encuentra a un muy buen precio, tomando en cuenta que se trata de un juguete bastante solicitado.

El precio del set de Little People de Día de Muertos es de 469 pesos, sin algún costo por envío.

Y hablando del envío, tu coleccionable te llegará un día después que lo pidas; es decir, si lo compras este 31 de octubre, te llegará a tiempo para el 1 de noviembre.

En otras palabras, aún estás a tiempo para pedir tu set y que este llegue perfecto para la noche del Día de Muertos.

¿Qué trae el set de Little People de Día de Muertos?

El set de Little People de Día de Muertos que se vende en Amazon cuenta con tres piezas principales:

Calavera mariachi

Muñeca con vestido tradicional y corona de flores

Muñeco mariachi con sombrero

Cada pieza del set de Little People de Día de Muertos mide 6.3 centímetros, además de que vienen en un empaque especial.

Dicho empaque cuenta con detalles en aluminio, por lo que se puede conservar tal cual por mucho tiempo a diferencia de las cajas de cartón. Algo que interesará a los coleccionistas.

No obstante, si se va a dar a un niño o niña, es mejor sacar las figuras del set de Little People de Día de Muertos para que no se lastimen con los elementos metálicos.