Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha ganado como Mejor Anime del Año en los Spring Anime Awards 2024.

De acuerdo a la premiación, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y el Arco del Entrenamiento de los Pilares, ha ganado como la Animación de la Temporada.

Cabe recordar que el Arco del Entrenamiento de los Pilares de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, marca el rumbo hacia el final de la historia, culminando con el Arco del Castillo Infinito.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba estrenará el Arco del Castillo Infinito en 3 películas

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se ha convertido en uno de los animes más vistos y populares de los últimos años.

Superando incluso a otros títulos como Jujutsu Kaisen o Chainsaw Man, los cuales también se han vuelto bastante populares entre el público.

Sin embargo, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está a punto de llegar a su fin con el Arco del Castillo Infinito.

Pues este retomará desde los eventos que se vieron en el Arco del Entrenamiento de los Pilares, enfrentándose por fin a Muzan Kibutsuji y a las Lunas Superiores .

Es por eso que Ufotable decidió dividir este arco en tres películas, mismas que estarán llegando muy pronto: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

Y de hecho se reveló el primer tráiler para la primera película de la troilogía de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

No obstante, no se han revelado fechas de los estrenos de cada una de las tres películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito llegarán a México

Cabe recordar que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y el Arco del Castillo Infinito es uno que los fans esperan con ansias que sea adaptado, ya que lo consideran como uno de los más emotivos.

Y ante la revelación de su primer tráiler, se confirmó que la primera película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, llegará a México.

Esto a través de Cinemex y Cinépolis , quienes estarán proyectando la primera parte de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

Por lo que habrá que estar atentos a las fechas de preventas o ventas según sea el caso, y poder ver de la primera película de tres de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba que abarcará esta última batalla del Arco del Castillo Infinito.