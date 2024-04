One Punch Man unirá a Rick y Morty con Fast and Furious por una curiosa razón en el live action del anime.

Después de dos años desde su anuncio, la adaptación live-action del anime y manga de One-Punch Man ha vuelto a resurgir.

Luego de que el sitio de The Hollywood Reporter confirmara que el live action de One Punch Man sigue en pie.

One Punch-Man: Nombres y cómo se ve cada uno de los personajes del anime que estrenará temporada 3

La curiosa razón por la que live action de One Punch Man ‘fusionaría’ a Rick y Morty con Fast and Furious

Después de un largo silencio, The Hollywood Reporter ha confirmado que no solo que el live action de One-Punch Man sigue en marcha, sino, que unirá a Ricky Morty con Fast and Furious por una curiosa razón.

Pues como ya lo había anunciado Sony Pictures, Justin Lin -de 52 años de edad- conocido por su trabajo en Fast and Furious será el director encargado de live action de One Punch Man.

Ahora se ha confirmado que Dan Harmon -de 51 años de edad- conocido principalmente por ser co-creador de Rick y Morty será el encargado de reescribir el guion.

Asimismo, en el guion del live action de One Punch Man estará Heather Anne Campbell-de 45 años de edad- quien es coproductora de Rick y Morty.

Siendo esto la curiosa razón por la que live action de One Punch Man unirá a Rick y Morty con Fast and Furious.

Lo que ha hecho que los fans del popular anime One Punch Man se emocionen pues ya son los que muchos aseguran confiar en el trabajo de Dan Harmon de Rick y Morty.

¿Cuándo se estrenará el live action de One Punch Man que fusionaría Rick y Morty con Fast and Furious?

Pese a que se ha dado a conocer que el live action de One Punch Man unirá a Rick y Morty con Fast and Furious, los detalles siguen siendo pocos para esta adaptación.

Pues por el momento con las nuevas asignaciones al live action de One Punch Man se desconoce qué fecha de estreno tendría.

Asimismo, otra de las dudas que no tiene respuesta para los fans es sobre qué actores estarán tomando los papeles principales para el live action de One Punch Man.