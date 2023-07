GTA 6 es sin lugar a dudas el juego más esperado en estos momentos, sobretodo después de su filtración en 2022; sin embargo, pocos detalles se han dado del proyecto.

Rockstar ha sido muy hermética con GTA 6; aún así, insiders se han dado a la tarea de dar reportes puntuales, señalando ahora que este será el juego más caro de la historia.

De acuerdo con la última información, el título ha tenido un precio de desarrollo de 2 mil millones de dólares, unos 33.4 mil millones de pesos.

Superando por mucho a todos los títulos AAA desarrollados para cualquier plataforma actual, estableciendo un nuevo récord para la industria.

GTA 6 (Especial)

¿Por qué GTA 6 será un videojuego tan caro?

Dextero Gaming reportó el costo de 2 mil millones de dólares (33.4 mil mdp) de GTA 6 en mayo de 2023; sin embargo, ahora varios medios y especialistas han reiterado lo anterior, lo que indica su veracidad.

Según los nuevos reportes, el costo tan elevado de GTA 6 se debe a que el título ha estado en desarrollo por casi 10 años , empezando en 2014.

En todo ese tiempo ha habido varios cambios en el concepto, nuevas implementaciones y migraciones a diferentes motores gráficos, así como herramientas de última generación.

Sin olvidar los posibles cambios en el personal, así como uso de recursos en general, lo cual ha llevado a tan astronómica cifra.

Para que se den una idea, los juegos más caros de PlayStation, The Last of Us Part II y Horizon Forbidden West, tuvieron un costo de desarrollo de 200 mdd (3.3 mil mdp).

Esto es una décima parte de GTA 6, a mencionar que cuando se reveló el gasto de PlayStation se criticó a la desarrolladora, por se cifras “exageradas e insostenibles”.

Grand Theft Auto (Rockstar)

Rockstar puede permitirse gastos como los de GTA 6

Si hay una compañía que puede gastar 2 mil mdd (33.4 mil mdp) en GTA 6, esa es Rockstar, pues se trata de una de las desarrolladoras más saludables de la actualidad.

Curiosamente casi todos los recursos actuales de Rockstar vienen de la anterior entrega de GTA 6, nos referimos a GTA V.

Gracias a GTA V, la desarrolladora a entregado ingresos anuales entre los 3 y los 5 mil mdd (entre los 50 y los 83 mil mdp), de hecho esperan llegar a los 8 mil mdd (133 mil mdp) en 2024.

De hecho para 2018, la quinta entrega de la serie había generado 6 mil mdd (100 mil mdp) sólo en ventas, sin contar todas las microtransacciones del GTA Online.

Rockstar parece estar bien con los presupuestos exorbitantes, pues sabe que su juego recuperará toda la inversión en algún momento.

GTA V (Rockstar)

Con información de Dextero y Daniel Ahmad