El pasado 4 de mayo se llevó a cabo el segundo día de la CCXP 2024 México, en el centro de exposiciones Citibanamex.

Siendo la primera edición en México, la CCXP 2024 se lució trayendo varios invitados y varias marcas que los asistentes disfrutaron, como:

Makoto Koichi de 31 años de edad

Ian Cardoni

Freya Allan de 22 años de edad

Wes Ball de 43 años de edad

Fede Álvarez de 46 años de edad

Dafne Keen de 19 años de edad

Además de varios concursos, actividades, ventas y hasta concurso de cosplay hubo en la CCXP 2024 México, del pasado 4 de mayo.

Wes Ball en la CCXP 2024 México (Pablo López / SDPnoticias)

Fede Álvarez en la CCXP 2024 México (Pablo López / SDPnoticias)

Dafne Keen en la CCXP 2024 México (Pablo López / SDPnoticias)

Wes Ball y Freya Allan en la CCXP 2024 México (Pablo López / SDPnoticias)

Ian Cardoni en la CCXP 2024 México (Pablo López / SDPnoticias)

Makoto Koichi en la CCXP 2024 México (Pablo López / SDPnoticias)

Freya Allan en la CCXP 2024 México (Pablo López / SDPnoticas)

La CCXP 2024 México se luce durante el Día de Star Wars

El 4 de mayo se considera como el Día de Star Wars al ser un juego de palabras en inglés -May the force- por lo que no podía faltar la celebración en la CCXP 2024 México.

Y es que uno de los eventos principales de la CCXP 2024 México del pasado 4 de mayo fue la presentación de la nueva serie de Star Wars: The Acolyte.

En donde estuvo presente Dafne Keen -19 años de edad-, quien será una de las protagonistas de The Acolyte y quien dio una breve introducción a lo que será esta serie de Star Wars.

De igual manera, Giancarlo Esposito -66 años de edad-, quien también es parte del universo Star Wars, estuvo presente en CCXP 2024 México.

Revelando que se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pero en un papel que aún no ha sido revelado; algunos fans esperan que sea como el Profesor X.

Además de atracciones pensadas en los fans de Star Wars, como un Caza Estelar de tamaño real, sin contar a todos los cosplayers y talentos invitados.

Disney en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Caza estelar de Star Wars en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / )

Star Wars en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Caza estelar de Star Wars en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDP)

The Acolyte en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Paramount en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDP)

Multiversus en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPn)

Rick y Morty en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Deadpool y Wolverine en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

El planeta de los simios: nuevo reino y Alien: Romulus también se presentaron en la CCXP 2024 México

Otro de los grandes presentes durante el segundo día de la CCXP 2024 México, fue El planeta de los simios: nuevo reino, en donde Freya Allan -22 años de edad- estuvo presente para promocionarla.

Por su parte, el director de Alien: Romulus, Fede Álvarez -46 años de edad- también hizo acto de presencia en el segundo día de la CCXP 2024 México.

Pues reveló que quería llevar esta séptima entrega de la saga de Alien a algo más hacia el terror, trayendo a esta nueva película.

“Cada una tiene uno diferente que le dio su estilo, y lo que yo quería hacer era llevarlo al principio para lo que para mí se hace una película de terror, porque me parece que creció tanto que se convirtió más en ciencia ficción, aventura y a mí me gustan los pasillos oscuros, así que quería llevar el terror de vuelta a Alien” Fede Álvarez, director de Alien: Romulus

Entre otros de los expositores presentes en la CCXP 2024 México, estuvieron:

Disney

Nintendo

Warner

DC

Marvel

Roku

Crunchyroll

Adult Swim

Max

Funko Pop

Bandai en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDP)

Intensamente 2 en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Deadpool y Wolverine en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

National Geographic en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

DC Comics en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Toy Story en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / S)

El batimóvil en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Pokémon en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Sonic 3 en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDP)

Las Tortugas Ninja en la CCXP 2024 México (Pablo López / SDP)

Beetlejuice en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Nintendo en la CCXP 2024 México (Pablo López / SDPnoticias)

Loki y Marvel en CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

House of the Dragon en CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Barbie en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Los Cazafantasmas en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Crunchyroll en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDPnoticias)

Paramount en la CCXP 2024 México (Mariana Gutiérrez / SDP)