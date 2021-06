‘Dying Light: Platinum Edition’; zombies, Ciudad en ruinas y mucho parkour (RESEÑA)

‘Dying Light: Platinum Edition’, como su nombre lo indica, es la versión completa de ya clásico juego de zombies lanzado en 2015 por Techland.

Además del juego base, ‘Dying Light: Platinum Edition’ trae consigo todo el DLC lanzada en su momento para la obra, así como algunas mejoras menores.

Dying Light: Platinum Edition (Techland)

Techland decidió mantener el título en su esencia más pura, lo cual fue una decisión acertada, pues en realidad no se necesitaba una gran actualización.

Así ‘Dying Light: Platinum Edition’ mantiene toda la diversión, locura y reto del original a 6 años de su lanzamiento.

¿De qué trata ‘Dying Light: Platinum Edition’?

‘Dying Light: Platinum Edition’ nos mete en el rol de Kyle Crane, quien es mandado a la ciudad de Harran; aislada por la aparición de un virus.

Tu misión en ‘Dying Light: Platinum Edition’ es adentrarte en la ciudad en busca de un documento muy importante; aunque nada es tan sencillo.

Tras un par de giros terminarás en una torre donde se reúnen algunos sobrevivientes de esta ciudad, a los cuales te unirás quieras o no.

Dying Light: Platinum Edition (techland)

Ahora será tu deber sobrevivir a la horda de zombies y a los grupos que quieren apoderarse de todos los recursos de la ciudad.

‘Dying Light: Platinum Edition’ tiene una historia simple en su superficie, digna de cualquier película Serie B de horror, como ‘Army of the Dead’.

Sin embargo es lo suficientemente atrayente y elaborada como para mantenerte atrapado durante todas las horas de juego.

Además de tener algunas sorpresas interesantes que le dan más riqueza a la trama y personajes.

¿Cómo se juega ‘Dying Light: Platinum Edition’?

‘Dying Light: Platinum Edition’ es un survival horror de mundo abierto; sin embargo, rompe un poco con el cliché del género gracias a su movilidad.

En ‘Dying Light: Platinum Edition’ podrás correr, saltar y trepar enormes edificios tratando de escapar de los zombies y otros adversarios.

Cuando fue lanzado el original, esto fue lo que más destaco y hay que decir que las mecánicas de movimiento envejecieron muy bien.

El manejo y las acrobacias de nuestro personaje son casi intuitivas, al poco tiempo estarás balanceándote entre edificios sin problema.

Dying Light: Platinum Edition (Techland)

Ahora bien, aunque parezca que este es el punto del juego, en realidad lo divertido es encontrar maneras creativas de matar zombies.

‘Dying Light: Platinum Edition’ premia tu creatividad para hacerle frente a los problemas, pues el ir a combate directo no siempre funcionará.

Deberás de conocer muy bien tu entorno para aprovecharlo a tu favor, además de estar al pendiente de tus recursos y cómo usarlos efectivamente.

Eso sí, la vista en primera persona a veces se siente un poco rara; pero da una idea de inmersión bastante importante.

¿Que trae de nuevo ‘Dying Light: Platinum Edition’?

Como ya mencionamos ‘Dying Light: Platinum Edition’ incluye todos los DLC que salieron a la venta para el original.

Así ‘Dying Light: Platinum Edition’ trae las expansiones de la historia “The Following” y “The Bozak Horde”, que abordan ciertos aspectos de la trama.

Además tenemos una buena cantidad de atuendos y armas nuevas; pero lo más interesante sería el modo de juego “Hellraid”.

Dying Light: Platinum Edition (Techland)

“Hellraid” rompe con lo establecido por ‘Dying Light: Platinum Edition’ al darnos una ambientación de fantasía oscura que vale la pena jugar.

Al tener todos este contenido el juego se hace extremadamente largo lo cual nos asegura mucho tiempo de entretenimiento.

¿Cómo se ve ‘Dying Light: Platinum Edition’?

‘Dying Light: Platinum Edition’ ha envejecido bien; se notan ciertos detalles en definición 4K, pero nada que interrumpa la jugabilidad.

Los movimientos y las escenas de ‘Dying Light: Platinum Edition’ están muy bien cuidadas y el diseño de arte incluso provoca la sensación de vértigo.

Un gran logro para una obra con más de un lustro de vida, de un estudio no tan reconocido incluso en la actualidad.

Dying Light: Platinum Edition (Techland)

El apartado sonoro de ‘Dying Light: Platinum Edition’ también es muy bueno a pesar de ser un título de generación pasada.

La música cumple bien su cometido y hace que sientas la tensión, miedo o un golpe de adrenalina cuando se requiere.

Algo que podría no gustarle a algunos es que el doblaje al español se hico en España; no obstante, suena bien y no desentona con el juego o los personajes.

‘Dying Light: Platinum Edition’ es un buen aperitivo para ‘Dying Light 2 Stay Human’

‘Dying Light: Platinum Edition’ es un título que a pesar de los años sigue siendo divertido y entretenido.

A pesar de que la historia de ‘Dying Light: Platinum Edition’ es algo cliché y predecible, entretiene bastante y junto a los DLC’s que cuentan otras tramas.

Además de que todo el contenido extra de la una vida extremadamente larga al título, para aquellos que les gustan los juegos largos.

Dying Light: Platinum Edition (Techland)

Claro que si eres de los que jugaste la obra en su momento, notarás ciertos inconvenientes gráficos y la carencia de contenido nuevo.

Aún así, si te encanta matar zombies o tu sueño es hacer parkour, este juego te encantará; aunque cuidado si le tienes miedo a las alturas.

Con la llegada de ‘Dying Light 2 Stay Human’; es un buen momento para recordar y/o descubrir ‘Dying Light: Platinum Edition’.