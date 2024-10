Dragon Ball: Sparking Zero es uno de los títulos más esperados de este fin de año, no solo porque es un nuevo juego de Goku, también porque trae de regreso una saga legendaria.

Para quienes no lo sepan, Dragon Ball: Sparking Zero es una nueva iteración de los legendarios Budokai Tenkaichi que vimos en la época de PS2.

Claro que ahora con mecánicas renovadas, un nuevo apartado gráfico y una buena cantidad de personajes, sumando los que hemos visto recientemente en Dragon Ball Super.

Si bien el título cumple con todo lo que promete, hay una que otra cosa que debe de mejorar para que tengamos un título en plena forma.

Dragon Ball: Sparking Zero (Bandai-Namco)

¿Cómo es Dragon Ball: Sparking Zero?

En términos de contenido inicial, Dragon Ball: Sparking Zero es uno de los más completos de los últimos años.

Pues cuenta con una gran cantidad de modos, personajes y extras que harán que todo fan de la saga se sienta como niño con Dragon Ball: Sparking Zero.

De entrada el juego tiene un extenso modo historia, que recorre toda la trama de Dragon Ball Z y Super, desde el punto de vista de diferentes personajes.

Así puedes seguir la historia con Goku, Vegeta, Krillin y demás; pero no solo eso, ofrece la posibilidad de modificar un poco la trama, eligiendo caminos alternativos.

Dragon Ball: Sparking Zero (Bandai-Namco)

Lo cual da como resultado nuevas escenas y diálogos entre los personajes; aunque en esencia no se cambia nada del canon, es interesante explorar las posibilidades.

Además de esto, Dragon Ball: Sparking Zero tiene los modos clásicos de Torneo, Versus, Entrenamiento, Desafíos y Personalización, entre muchos otros.

Como se pueden imaginar, los modos multijugador son tanto offline, como online; con excepción del modo Torneo, lo cual es un tanto decepcionante.

Y claro, no podían faltar los montones de fan service en forma de coleccionables, trajes o personajes desbloqueables, cosa que mantendrá a los fans ocupados por horas.

Dragon Ball: Sparking Zero (Bandai-Namco)

Más aún si tomamos en cuenta que Dragon Ball: Sparking Zero cuenta con 180 personajes en su lanzamiento; si bien la gran mayoría son versiones de los saiyajin; hay suficientes para probar satisfacer a todo el público.

No podemos olvidar las Esferas del Dragón, las cuales puedes encontrar en los distintos modos y te sirven para pedir deseos como más personajes, dinero o mejoras.

¿Cómo se juega Dragon Ball: Sparking Zero?

El gameplay de Dragon Ball: Sparking Zero es bastante destacado en general, siendo de introducción fácil, aunque con complejidades bastante interesantes.

Dragon Ball: Sparking Zero mantiene la esencia de los juegos de hace 20 años, que marcaron todo lo que sería los títulos de anime hasta el día de hoy.

Es decir que todo lo ves desde la espalda de tu personaje, con tu oponente en el fondo de la pantalla, en escenarios en 3D que puedes recorrer casi en su totalidad.

Cuentas con un botón de golpe, otro de cargar, uno más para defensa, así como otros para volar, impulsarte y lanzar pequeñas ráfagas de ki.

Dragon Ball Sparking Zero (Tomada de Video)

Lo tradicional en los juegos de peleas basados en obras japonesas; sin embargo, integra nuevas mecánicas interesantes.

Conforme avancen las partidas, te darás cuenta que las combinaciones de botones o el presionarlos en determinada circunstancia produce distintos efectos, como counters o esquivas a alta velocidad.

La más destacada es la que le da nombre a Dragon Ball: Sparking Zero; nos referimos al “Sparking”.

Esto es una “sobrecarga de poder” que te da mayor ataque, resistencia y velocidad por unos segundos, además de que te permite realizar un ataque devastador, como la Genki Dama.

Dragon Ball: Sparking Zero (Bandai-Namco)

El Sparking sirve muy bien para encadenar combos como si fueran sacados directamente de la serie animada, siendo algo bastante vistoso.

Otra cosa interesante son los tags, pues el juego te permite tener personajes de apoyo, con los que puedes intercambiar lugar en medio de la batalla, lo cual agrega más profundidad a los combates.

Sin olvidar, claro esta, las clásicas transformaciones de Dragon Ball, que ahora se pueden realizar en tiempo real y no tienen límite de tiempo.

Conforme vayas derrotando oponentes subirá tanto tu rango de jugador, como de habilidad con los diferentes guerreros, lo cual les otorga algunas cosas extra.

Dragon Ball: Sparking Zero (Bandai-Namco)

Y no, no te preocupes, las cápsulas de apoyo siguen en el juego, aunque ahora son más habilidades pasivas que otra cosa; aunque eso no significa que sean desechables.

Nosotros recomendamos darle su tiempo al modo Entrenamiento, para descifrar todo lo que ofrece Dragon Ball: Sparking Zero, de lo contrario te quedarás en rasgando apenas las superficie de este.

¿Cómo se ve Dragon Ball: Sparking Zero?

Dragon Ball: Sparking Zero se ve muy bien, de hecho es de los juegos de anime con mejor apartado gráfico y estético de la actualidad.

Los personajes y los escenarios de Dragon Ball: Sparking Zero están más detallados que nunca, capturando la esencia de la serie de una manera impresionante.

Muestra de ello es que los modelos de personajes se han actualizado para incluir texturas y detalles distintivos; además de que se refleja el daño de batalla en sus cuerpos.

Hablando de batalla, los escenarios son totalmente destructibles, lo que le agrega espectacularidad a los combates.

Dragon Ball: Sparking Zero (Bandai-Namco)

Además de que en el modo Historia se cuenta con cinemáticas muy bien elaboradas que recrean escenas de la serie.

Es cierto que en Dragon Ball: Sparking Zero también tenemos las imágenes estáticas; por lo menos en esta ocasión son sacadas directamente del juego y no capturas de los shows de televisión.

El rendimiento del juego es en general sólido, con tiempos de carga rápidos y una tasa de fotogramas estable.

Sin embargo, hay que mencionar que en aún tiene fallos durante las batallas más frenéticas, pues se nota cómo se llegan a encimar texturas o que “nos metemos en en suelo”, cuando la cámara apunta hacia arriba.

Dragon Ball: Sparking Zero (Bandai-Namco)

En cuanto al sonido, la banda sonora de Dragon Ball: Sparking Zero manteniene las icónicas melodías de la serie mientras introduce nuevas composiciones que encajan perfectamente con la atmósfera del juego.

Los efectos han sido refinados para ofrecer una experiencia auditiva más envolvente. Desde los gritos de batalla hasta los devastadores ataques de ki, cada sonido contribuye a la inmersión.

Finalmente las actuaciones de voz son ya una garantía, hablando del audio en japonés, porque en inglés la calidad sigue siendo muy baja.

Si bien el juego tiene subtítulos en español latino, una vez más tenemos la ausencia de Mario Castañeda y compañía; lo cual se mantiene como un error para la gente de Bandai-Namco.

Dragon Ball: Sparking Zero (Bandai-Namco)

¿Vale la pena Dragon Ball: Sparking Zero?

Dragon Ball: Sparking Zero es un homenaje impresionante a la serie Dragon Ball y a los juegos Budokai Tenkaichi.

Con gráficos mejorados, una jugabilidad refinada y una historia envolvente, Dragon Ball: Sparking Zero ofrece una experiencia moderna y emocionante tanto para los fanáticos de la serie original como para los nuevos jugadores.

Aunque no es perfecto, debido a esos errores de optimización en ciertos puntos de las batallas, el gameplay que puede llegar a complejizarse de más, y la continua ausencia de audio en español latino.

Aún así, se trata de una obra que todo fan de Goku y compañía debería de tener en su colección.