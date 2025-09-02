El diseñador y director de videojuegos japonés de 62 años de edad, Hideo Kojima está por tener un evento para hablar de sus futuros proyectos en vivo.

Por lo que si no te quieres perder de todas las novedades de Kojima Productions, presta atención que esto es todo lo que necesitas saber.

Hideo Kojima prepara evento para hablar de sus futuros proyectos en vivo

A través de un comunicado, el creador japonés Hideo Kojima anunció que está preparando un evento para hablar de sus futuros proyectos en vivo.

Evento al cual Hideo Kojima ha bautizado como Beyond the Strand y que se da en el marco de las celebraciones del décimo aniversario de su empresa Kojima Productions.

Dicho evento en el que Hideo Kojima estará hablando de sus futuros proyectos en vivo, incluirá apariciones especiales con grandes invitados.

KOJIMA PRODUCTIONS 10th Anniversary Event

“Beyond The Strand” announced 👍



Date: September 23 (Tue)

Venue: TOHO Cinemas Roppongi Hills SCREEN7

Admission: Advanced reservations only

Ticket Sales: Available from September 2, 10:00 AM (JST) via Lawson Ticket

▶️Live stream details… pic.twitter.com/OJpCSnJCQv — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 1, 2025

¿En qué fecha Hideo Kojima estará hablando de sus futuros proyectos en vivo?

La cita para ver a Hideo Kojima hablar de sus futuros proyectos en vivo será el próximo martes 23 de septiembre de 2025 en el TOHO Cinemas Roppongi Hills en Tokyo, Japón a la 1:00 hora del país asiático.

¿Dónde ver a Hideo Kojima hablando de sus futuros proyectos en vivo?

Por ahora Kojima Productions no precisó dónde se podría ver a Hideo Kojima hablando de sus futuros proyectos en vivo.

Por lo que pidió a los seguidores estar atentos a sus redes sociales, pues los detalles de la transmisión del evento con Hideo Kojima se darán próximamente.

Acá te estaremos actualizando, todos los detalles de dónde ver y horario para Beyond the Strand, el evento en vivo con Hideo Kojima hablando de sus futuros proyecto.

Hideo Kojima (BANG Showbiz/Reuters)

¿De qué proyectos hablará en vivo Hideo Kojima?

Entre los detalles del evento de Beyond the Strand, Hideo Kojima no ha revelado de que novedades el creador hablara.

Sin embargo, se dice que la charla del creador japonés Hideo Kojima será extensa, ya que se espera que hable de