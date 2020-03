El coronavirus podría pegarle a Yoda Bebé

La emergencia mundial por el coronavirus estaría por afectar a Yoda Bebé. Hasbro tendría problemas para desarrollar los juguetes del personaje.

Yoda Bebé estaría por sufrir los estragos del coronavirus; pero no se confundan, no nos referimos al tierno personaje en The Mandalorian, sino a los juguetes que se tienen planeados del mismo, los cuales podrían no llegarse a desarrollar del todo por la emergencia de salud.

Yoda Bebé juguete Hasbro

Hasbro reveló a CNN Business que podrían tener problemas para producir todos los juguetes del personaje, esto debido a que su cadena de suministros se ha visto interrumpida en varias ocasiones por la alerta mundial.

Entre otras cosas, están comenzando a quedarse sin materiales como resinas y plásticos, que son los principales en la producción de la gran mayoría de sus artículos; por lo que no sólo la línea de Yoda Bebé se vería afectada, también el resto de sus desarrollos.

Los juguetes de temporada navideña también estarían en riesgo

La situación con los suministros de juguetes en Hasbro es tan grande que no sólo afectaría a la línea de Yoda Bebé, también estarían en riesgo los productos de temporada navideña; esto a pesar de que apenas estamos en marzo.

El mismo artículo señala que la juguetera teme que esta intermitencia se mantenga hasta medio año, pues eso provocaría una escasez de juguetes en todo el mundo; de hecho, si en junio no mejora la situación, no se tendrían a tiempo las colecciones para Navidad.

Peluche de Yoda Bebé Mattel

Lo anterior debido a que es en esa fecha cuando se comienza la producción de todo lo que se vendará a final de año; por ende, no sólo Hasbro estaría en esta situación, Mattel, Funko, Tamashii y demás empresas corren el riesgo de verse afectadas.

Por lo pronto, los embarques para los siguientes meses están casi completos, incluyendo al Yoda Bebé animatrónico; sin embargo, no aseguran que el ritmo de trabajo se pueda mantener en las próximas semanas. Se estima que tendrían una baja de producto de un 10%, en el peor de los escenarios.

Con información de CNN Business.