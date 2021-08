Corea elimina toque de queda en videojuegos para menores de 16 años

El toque de queda que habría sido aplicado por Corea del Sur desde finales de 2011, será revocado por limitar los derechos de los niños menores de 16 años.

La ley conocida como ‘Cenicienta’ limitaba el uso de videojuegos para menores de 16 años hasta las 12:00 am, sin embargo, esto causó impacto desfavorable para las empresas.

Corea elimina la ‘Ley Cenicienta’

El pasado miércoles -25 de agosto-, el gobierno de Corea del Sur anunció que estarían dando paso a eliminar el toque de queda en el uso de videojuegos.

El gobierno de Corea busca eliminar la conocida ‘Ley Cenicienta’ para finales de 2021, puesto que queda pendiente la revisión de la Ley de Protección de la Juventud.

Ahora, optarán por la educación desde casa para evitar y vigilar el uso de videojuegos en menores de 16 años, con el objetivo de que no desarrollen adicción.

Videojuegos (UNSPLASH/Glenn Carstens-Peters)

Según la información proporcionada, esto se implementará a partir de programas de cultura y alfabetización para ayudar los padres a detectar adicciones en los menores.

Además, el Ministerio de Género buscará encontrar a los jóvenes que consumen videojuegos en exceso y así poder rehabilitarlos.

El toque de queda logró ser eliminado luego de que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, y el de Género dijeran que esta no respetaba los derechos de los jóvenes.

Aunado a que el 2012 se integró el ‘sistema de elección’, el cual permite a los padres o tutores, designar horarios a los menores para que puedas usar videojuegos.

¿En qué consistía el toque de queda de videojuegos?

Corea quería limitar que menores de 16 años desarrollarán adicción a los videojuegos de PC, por lo que aprobó la ‘Ley Cenicienta’.

Sin embargo, esta causó gran impacto no solo por la restricción de 12:00 am a 6:00 am , sino por que quedaron fuera los videojuegos en teléfonos móviles.

Teléfono (Amarnath Radhakrishnan / Pixabay)

Además, empresas líderes en el sector no tuvieron opción más que hacer que los videojuegos solo pudieran ser usados por adultos, al no poder restringir su uso por horario.

Lo que desencadenó que incluso videojuegos para menores, también necesitarán de un permiso para poder acceder.

Después de anunciar el toque de queda, el gobierno de Corea no se percató de que habría otras maneras en que menores de 16 años podrían usar ese tiempo, como:

Comics

Redes Sociales

Transmisiones

Televisión

Videojuegos en celulares

Con información de ‘The Korea Herald’ y ‘Xataka’.