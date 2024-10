La cadena de salas de Cinemex tendrá coleccionables para los fans de My Hero Academia para el estreno de la película anime You’re Next.

Coleccionables para My Hero Academia: You’re Next que llegan en combos de Cinemex con palomitas y refrescos y que los fans no querrán perderse.

Por lo que presta atención de que damos los detalles precio y que coleccionables incluye de My Hero Academia: You’re Next este combo de Cinemex.

My Hero Academia: World Heroes Mission (TOHO)

¿Dónde ver la película de My Heroe Academia? Cinemex revela fecha de estreno en México (Crunchyroll)

Esto es lo que incluye el combo Cinemex de My Hero Academia: You’re Next con coleccionables

El combo Cinemex de My Hero Academia: You’re Next incluye dos vasos coleccionables de la película anime.

Vasos coleccionables con diseños especiales de My Hero Academia: You’re Next y en los que encontrarás a los personajes de Izuku y Katsuki.

Asimismo, lo que incluye el combo Cinemex de My Hero Academia: You’re Next con coleccionables es:

Palomitas grandes clásicas de 100 gr

2 vasos coleccionables de My Hero Academia: You’re Next con refresco

¿Qué precio tiene el combo Cinemex con coleccionables de My Hero Academia: You’re Next?

El combo con vasos coleccionables de My Hero Academia: You’re Next ya tiene precio en las dulcerías de Cinemex.

Por lo que el precio del combo Cinemex con coleccionables de My Hero Academia: You’re Next es de 279 pesos.

Si deseas cambiar el sabor de tu palomitas en tu combo Cinemex con coleccionables de My Hero Academia: You’re Next lo podrás hacer por 20 pesos más y mientras que sabor de tu refresco por Fuze Tea te costará 5 más.

¡No te quedes sin tu combo coleccionable de #MHA en Cinemex! 💥 Y disfruta de la película: https://t.co/bUXVvActOp pic.twitter.com/FBvsIWy77w — Cinemex (@Cinemex) October 12, 2024

A partir de cuando se puede comprar el combo Cinemex con coleccionables de My Hero Academia: You’re Next

El combo Cinemex con coleccionables de My Hero Academia: You’re Next ya está disponible en dulcerías de la cadena de salas.