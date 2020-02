Creadoras de 'Card Captor Sakura' y 'Guerreras Mágicas' se unen a Netflix

Netflix anunció una alianza con el grupo CLAMP, creadoras de 'Card Captor Sakura' y 'Guerreras Mágicas', para producir contenido original.

Parece que Netflix prepara una estrategia agresiva para sus contenidos de anime en el futuro próximo; la plataforma de streaming anunció una alianza con el grupo CLAMP, creadoras de 'Card Captor Sakura' y 'Guerreras Mágicas'.

Esto con el fin de tener series originales en su plataforma, es decir, las próximas producciones de las CLAMP podrían ser una exclusiva de Netflix, dejando de lado a las televisoras, incluso las de Japón, algo inédito para las mangakas.

Además, no se descarta que esto de pie a que sus obras clásicas lleguen al servicio en un futuro próximo, tal es el caso de 'X' o 'Angelic Layer'; si bien se tiene que hablar con las televisoras dueñas de los derechos, el tener a las creadoras de su lado es una ventaja.

Netflix trabajará con varios creadores de anime y manga

No sólo las CLAMP producirán contenido original para Netflix, en el mismo anuncio dieron a conocer que Shin Kibayashi (The Drops of God), Yasuo Ohtagaki (Mobile Suit Gundam Thunderbolt), Otsuichi (Goth, Calling You), Tow Ubukata (Psycho-Pass 2 y 3), y Mari Yamazaki, trabajaran con ellos.

Con esto se busca asegurar una gran oferta para todos los gustos y géneros del anime, poniéndose a la vanguardia de la animación japonesa en lo que se refiere a los servicios de streaming, dejando a la saga a su competencia en este momento.

Hi Score Girl Square-Enix/J.C. Staff

Hay que señalar que el anime es uno de los contenidos que más solicitan los consumidores de este tipo de servicios, debido a que representa una ventana a obras que antes no estaban disponibles en occidente.

De ahí que Netflix este poniendo especial atención a la animación japonesa; no dudemos que Prime Video y HBO Max emprendan una iniciativa similar próximamente.

Con información de Netflix.