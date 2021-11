Buen Fin 2021: Las mejores ofertas en PlayStation 5; ya se acerca la temporada decembrina y los descuentos, como no podía ser de otra manera, el PS5 es muy solicitado.

Es por ello que a continuación te damos las mejores ofertas del PlayStation 5 para este Buen Fin 2021.

Hay que mencionar que de momento, ninguna tienda “física” ha liberado sus ofertas del Buen Fin 2021; todo lo aquí relacionado al PlayStation 5 son de búsquedas en Amazon y Mercado Libre.

Asimismo señalamos que se espera que conforme se acerque el Buen Fin 2021 y se desarrolle, los precios vayan fluctuando; cualquier cambio importante en los productos del PS5 te lo haremos saber.

Sin más, aquí tienes las ofertas del Buen Fin 2021 en consolas, juegos y accesorios del PlayStation 5.

Sony PlayStation 5 825GB Standard color blanco y negro

PS5 (Sony)

La Digital Edition del PlayStation 5, que por lo general cuesta 14 mil pesos, la puedes encontrar en Mercado Libre por 13,199 pesos, siendo un descuento apróximado del 14%.

PS5 DualSense Midnight Black

PS5 DualSense Midnight Black (Sony)

El control Midnight Black para PlayStation 5 tiene un descuento en Amazon del 8%, de 1599 pesos, lo puedes conseguir en 1471 pesos.

PS5 DualSense Blanco y Cosmic Red

PS5 DualSense Cosmic Red (Sony)

El DualSense tradicional de PlayStation 5, y su versión Cosmic Red, los puedes encontrar en Amazon con un descuento del 17%. El blanco de 1799 pesos, ahora esta en 1499 pesos y el Cosmic Red, de 1699 pesos, ahora cuesta 1499 pesos.

PULSE 3D Wireless Headset

PULSE 3D Wireless Headset (Sony)

Para completar el set de PlayStation 5, el PULSE 3D Wireless Headset también tiene un pequeño descuento en Amazon, de 2319 pesos, lo puedes encontrar en 2024 pesos.

Marvel’s Guardians of the Galaxy - Standard Edition - Playstation 5

Marvel's Guardians of the Galaxy (Square-Enix)

Porque un PlayStation 5 no vale nada sin juegos, el recién estrenado ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ tiene un descuento del 13% en Amazon, de 1499 lo puedes conseguir en 1306 pesos.

Far Cry 6 - Standard Edition - Playstation 5

Far Cry 6 (Ubisoft)

Otro juego de estreno con descuento para PlayStation 5 es ‘Far Cry 6′, que tiene una agradable oferta del 20%, de 1499 pesos, esta disponible por 1199 pesos.