Sin duda Astro Bot fue la gran revelación del pasado State of Play, algo que posiblemente no esperaban ni en PlayStation.

El avance de Astro Bot mostraba un título completamente diferente a todo lo que uno puede encontrar en el catálogo exclusivo de PlayStation, salvo una que otra excepción.

Lo cual no es malo, pues parece un genuino intento de la marca por retomar el género de plataformas y las mascotas curiosas, algo que tenían bastante olvidado.

Ya pudimos probar unos minutos del juego y podemos decir que, salvo uno que otro inconveniente menor, este podría ser el gran juego familiar que el PS5 necesitaba.

Astro Bot (Sony)

¿Cómo es Astro Bot?

En total jugamos alrededor de 40 minutos, que equivalen a tres niveles de Astro Bot, lo cual da a entender que se tratan de zonas bastante cortas.

Sin embargo, lo que tiene Astro Bot y toma de los mejores juegos de plataformas, es que esos niveles tienen un gran potencial de rejugabilidad.

Pues el diseño te invita a explorarlos, ya que ocultan varios secretos bastante curiosos, que al final suman a la experiencia general del título.

El gameplay es igual que en Astro’s Playroom, siendo bastante simple para que cualquier persona pueda acercarse al título sin temor.

Astro Bot (PlayStation)

Salvo algunos ítems especiales de cada nivel, no notamos que hubiera mecánicas complejas o que fueran más allá de lo clásico de las plataformas, que es saltar y pegarle a los enemigos.

Como podrás imaginar, en Astro Bot la estrella es el DualSense, pues de nueva cuenta Team Asobi demuestra que son los que mejor han entendido el periférico.

Literalmente puedes sentir todo lo que haces en Astro Bot; lo cual no es sólo estético, pues forma parte del gameplay, pues en ciertas zonas se nos pidió mover el control o estar atento a las diferentes formas de vibración.

Esto hace que el juego tenga un nivel de inmersión que pocas veces se ha visto en la industria del videojuego.

Astro Bot (PlayStation)

También te podemos adelantar que en el demo el título lucía bastante acabado, con gráficos coloridos y una buena fluidez en todas las animaciones.

Para muestra te dejamos unas imágenes tomadas directamente del PS5, te aseguramos que así de bien se ve el juego en este momento.

¿Qué necesita mejorar Astro Bot?

Aunque en general nuestra experiencia con Astro Bot fue muy buena, hay algunas cosas que se podrían trabajar para el lanzamiento o posterior a este.

De entrada nos sorprendió que Astro Bot no tuviera un botón para correr, algo que es básico en prácticamente cualquier juego moderno.

Si bien la experiencia no se rompe, la costumbre hace que busques ir más rápido de vez en cuando, sobretodo en nuestro caso que teníamos tiempo limitado.

Otra cosa, y que siendo un juego familiar se puede prestar a la polémica, es que el demo era demasiado fácil.

Astro Bot (PlayStation)

Se entiende que sea accesible para toda la familia, veteranos que quieran jugar Astro Bot tal vez se sientan un poco decepcionados de la dificultad general.

No es que no mueras o los jefes no representen reto; el juego lo tiene, el problema que podrían ver algunos que en realidad hay pocas consecuencias cuando mueres, pues no vimos que afectara mucho nuestro progreso.

Finalmente, y siendo honestos, aunque el juego es divertido, en realidad no se siente una diferencia sustancial con la anterior entrega que viene gratis en el PS5, no hay algo que te marque una separación, más allá del tamaño general de la obra.

Claro que estas son apreciaciones de apenas una prueba de 40 minutos, no sabemos qué tan avanzado esté en realidad Astro Bot dentro de las oficinas de Team Asobi.

Astro Bot (PlayStation)

Existe una gran probabilidad que en el juego completo se agreguen los diferenciadores, nuevas configuraciones en el control y opciones extra de dificultad.

Este título tiene todo el potencial para dar la gran sorpresa, esperemos que los fans y la propia PlayStation lo puedan apreciar tras su lanzamiento en septiembre de 2024.