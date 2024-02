Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba contará con boletos conmemorativos en Cinépolis para Rumbo al Entrenamiento de los Pilares.

Y aunque los boletos conmemorativos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba no tendrán un costo adicional, no todos los usuarios podrán obtenerlos

Por lo que aquí te mostramos como se ven los boletos conmemorativos de la nueva película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Fondo de Nezuko Kamado de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Así se ven los boletos conmemorativos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Además de vasos y palomeras, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba contará con boletos conmemorativos en Cinépolis para Rumbo al Entrenamiento de los Pilares.

Los boletos conmemorativos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba contarán con tres diseños, los cuales c ompletarán la imagen del póster oficial.

Estos boletos, de acuerdo con Cinépolis, son los mismos que se entregarán en las funciones de Japón.

Sin embargo, conseguir los tres boletos conmemorativos no será tan sencillo, pues estos, además de ser limitados, se entregaran dependiendo de la función a la que asistas:

IMAX: primera parte del póster

4DX: parte media del póster

MACRO XE: tercera parte del póster

Las funciones para Rumbo al Entrenamiento de los Pilares en salas tradicionales no tendrán boletos conmemorativos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

En cuanto a los Cinépolis que no cuenten con todas las tres salas de cine mencionadas, se desconoce como repartirán o si tendrán los boletos conmemorativos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

¿Cuándo se estrena Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares?

En México, el estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero.

Y a pesar de que Cinépolis ha sido quien más coleccionables ha promocionado, no será el único cine en proyectar Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares también se estará proyectando en Cinemex a partir del mismo jueves 22 de febrero.