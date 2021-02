La nueva colaboración de ‘Animal Crossing: New Horizons’ y Hello Kitty llegará a través de un pack de tarjetas amiibo



Nuevos residentes han llegado a la isla de ‘Animal Crossing: New Horizons’ que, a un año de su lanzamiento y de acuerdo con el tráiler, mediante una colaboración con Sanrio quien trae a Hello Kitty y sus amigos.

La nueva colaboración entre ‘Animal Crossing: New Horizons’ de Nintendo y Sanrio llega con un pack de tarjetas amiibo en donde habrá un crossover entre los personajes -siendo el más popular Hello Kitty-, mismas que se venderán a través de la tienda americana Target a partir del mes de marzo.

Las seis cartas amiibo en colaboración de Sanrio y ‘Animal Crossing: New Horizons’ -uno de los títulos mas populares de Nintendo Switch- traen a Hello Kitty, My Melody, Cinnamon, Keroppi y otros de los personajes conocidos de la marca que, al escanearse aparecerán en la isla o pueblos.

Además, por si esto fuera poco, también podrán conseguirse objetos e ítems relacionados con cada uno de los personajes de Sanrio para hacer uso de sus decoraciones, mismas que llegarán el 26 de marzo a Estados Unidos y que en Japón ya se encuentran disponibles.

No es la primera vez que Nintendo y Sanrio colaboran juntos

En 2016 hubo una colaboración entre Nintendo -productora de ‘Animal Crossing: New Horizons’- y Sanrio -responsable de Hello Kitty- con licencias de tarjetas amiibo para ‘Animal Crossing New Leaf de 3DS aunque, en aquella ocasión solo fueron algunos posters de los personajes japoneses.

La actualización de ‘Animal Crossing: New Horizons’ no solo traerá a Hello Kitty sino que también estarán disponibles los accesorios de Super Mario Bros., aunque de momento no se sabe si estas llegarán a México y al resto de Latinoamérica.

El precio oficial con el que se ha anunciado este nuevo pack en colaboración de ‘Animal Crossing: New Horizons’ de Nintendo con Hello Kitty de Sanrio será de 5.99 dólares, aproximadamente unos 124 pesos con 62 centavos hasta el momento.

Con información de Nintendo.