Malas noticias para Jaime Maussan y aquellas personas que ven fantasmas y extraterrestres, ya que un experto dice que no tienen habilidades especiales sino “daño cerebral”.

Dicha aseveración la sostiene Saúl Martínez-Horta, especialista español de 41 años, que trabaja en el Departamento de Neurología del Hospital Sant Pau de Barcelona.

Así que si tú eres de los cree ver fantasmas y extraterrestres en cualquier lado como Jaime Maussan, probablemente, debas acudir a revisarte al médico.

Extraterrestre (Especial)

Percepción de fenómenos paranormales es indicio de problemas neurológicos, asegura experto

De acuerdo con Saúl Martínez-Horta, quien acaba de publicar su libro “Cerebros rotos: Pacientes asombrosos que me enseñaron a vivir”, no existe fenómeno, paranormal que no pueda explicarse por un “cerebro dañado”.

Para este especialista, cualquier actividad humana puede ayudar a “dar pistas sobre procesos cerebrales que no funcionan”, por lo que ver fantasmas o extraterrestres, no es la excepción.

En entrevistas para medios españoles como El País, Martínez Horta ha declarado lo siguiente:

Un fenómeno que se deriva de un cerebro dañado da lugar a una serie de sensaciones que la gente describe como paranormales Saúl Martínez-Horta, especialista español

Dejando en claro que si alguien tiende a percibir fantasmas o extraterrestres como Jaime Maussan es porque tiene “daño cerebral” y su problemas neuronales están encubiertos por ese tipo de visiones.

Cerebro humano (Pixabay)

Ver fantasmas o extraterrestres estaría relacionado con el fenómeno de pareidolia

Otra de las cosas que afirma el especialista Saúl Martínez-Horta habría una relación entre ver fantasmas y extraterrestres y el fenómeno de pareidolia.

La pareidolia ocurre tiende a adjudicarle una identidad conocida a cualquier objeto, área o paisaje de la naturaleza. Por ejemplo, cuando las personas ven rostros en la pared.

Para argumentar, el experto español recurrió al famoso caso Caras de Belmez de 1971, donde unos pobladores del sur ibérico aseguraban ser testigos de lo paranormal al ver rostros en el suelo.

Cerebro humano (Pixabay)

En ese sentido, para Saúl Martínez-Horta es claro que el cerebro humano tiene una región que ha evolucionado para ayudarnos a procesar la percepción de ciertos fenómenos.

De igual manera, este experto en neuropsicología aseguró que muchas veces ver un rostro en lugares donde no es algo que no se puede contralar.

Razón por la cual observar fantasmas y extraterrestres tienen que ver más con un proceso cerebral que con alguna entidad real, como aseguran ufólgos como Jaime Maussan.