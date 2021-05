Una persona tiene máximo 5 amigos íntimos en toda su vida, así lo afirma el antropólogo y psicólogo británico Robin Dunbar en su último libro.

“Understanding the Power of our Most Important Relationships”, aborda el número de relaciones que los humanos pueden mantener a lo largo de su vida.

Y, según el también llamado ‘matemático de las relaciones’, una persona sólo puede sostener 150 relaciones humanas a lo largo de su vida .

De tales, sólo 5 serán de amigos íntimos. El resto se dividen entre conocidos que se frecuentan en reuniones de egresados de la universidad, bodas y demás.

Sin embargo, estos 5 amigos íntimos se considerarían personas capaces de donarte un riñón . Fuera de allí, se tienen entre 12 o 15 amigos “solidarios”.

Estos últimos podrían angustiarse en caso de que fallezcas. Duro, ¿no? Y podrías llegar a tener 50 “buenos” amigos a quienes invitar a un cumpleaños, pero no a una cena familiar.

Amigos (Pixabay)

Teoría de Robin Dunbar sobre los amigos

Robin Dunbar, antropólogo, psicólogo y biólogo evolucionista, asegura que una persona tiene máximo 5 amigos íntimos en toda su vida.

El experto en el estudio del comportamiento de primates se basa en la teoría de que sólo tenemos una determinada cantidad de “capital emocional” y energía para invertir en otros.

De lo contrario, llegamos a agotarnos. Así que históricamente, las personas tienen aproximadamente el mismo número de amigos.

“Todos los días tienes que tomar una decisión sobre cómo invertir el tiempo disponible para la interacción social y eso es limitado” Robin Dunbar, antropólogo y psicólogo.

Tanto así, que 150 el número de individuos preferido en fábricas, pueblos pequeños y unidades militares donde todos conocen los nombres y habilidades del resto.

Pero además de conocerse, están dispuestos a ayudarse mutuamente cuando lo necesitan. Asimismo, una persona preferirá invitar a oras cuatro para una cena.

Ello, porque tener un número más amplio de visitantes afectaría la conversación y esta se irá por distintos caminos sin llegar a una conclusión.

“Estos medios digitales, incluyendo los teléfonos celulares, en realidad solo te proporcionan otro mecanismo para contactar amigos” Robin Dunbar, antropólogo y psicólogo.

Por otra parte, el antropólogo explica que las diferentes personalidades mantienen diferentes relaciones. Esto quiere decir que los extrovertidos tienen una red más amplia de contactos.

Sin embargo, sus relaciones no son tan cercanas como las de los introvertidos , que tienen menos amigos. Y esto también aplica para las nuevas generaciones.