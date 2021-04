Toyota, junto con B-Medical Systems, crearon una versión refrigerada de su todoterreno Land Cruiser 78 para transportar vacunas

Para trasladar vacunas contra Covid-19 a zonas de difícil acceso, Toyota, junto con el fabricante de equipo médico, B-Medical Systems, crearon una versión refrigerada de su todoterreno Land Cruiser 78.

Este vehículo de Toyota recibió una pre-certificación de desempeño, calidad y seguridad en dispositivos y equipos médicos por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Este vehículo refrigerado de Toyota puede almacenar hasta 400 vacunas

En un comunicado, Toyota señala que este vehículo refrigerado para vacunas contra Covid-19 podrá ser utilizado en el marco internacional COVAX, que busca distribuir el biológico de manera justa a los países en desarrollo.

El todoterreno Land Cruiser 78, de Toyota, cuenta con un refrigerador con capacidad para 400 paquetes de vacunas.

Refrigerador de vacunas CF840 global.toyota.com

El refrigerador se encuentra conectado a una fuente de energía mientras el vehículo está en movimiento, pero también puede conectarse a una fuente externa de poder al estar estacionado.

Además, el vehículo de Toyota cuenta con una batería independiente que puede durar en funcionamiento hasta 16 horas. Sin embargo, la empresa automotriz aún no ha presentado planes para comenzar a usarlo en los procesos de vacunación.

Toyota asegura que las vacunas se ‘echan a perder’ durante el proceso de transporte

En su sitio oficial, Toyota señala que las vacunas contra el Covid-19 generalmente requieren almacenamiento entre 2 y 8 ° C y no se pueden usar si no se almacenan bajo un control de temperatura adecuado.

La empresa también informa que, aproximadamente el 20% del volumen suministrado de vacunas se desecha anualmente porque se vuelven inutilizables debido a los cambios de temperatura.

Por lo general, las vacunas se ‘echan a perder’ durante el transporte, cuando se distribuyen a hospitales y clínicas dentro de los respectivos países, ya que las infraestructuras viales son inadecuadas y no hay medios adecuados para el transporte refrigerado.